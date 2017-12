Trump odložil rozhodnutie o preložení ambasády do Jeruzalema

Americký prezident Donald Trump odložil rozhodnutie o prípadnom preložení ambasády Spojených štátov v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema.

Oznámil to v pondelok Biely dom s tým, že rozhodnutie v tento deň nepadne, hoci sa to očakávalo. Oznámenie o rozhodnutí bude urobené „v najbližších dňoch“, povedal hovorca Bieleho domu Hogan Gidley novinárom na palube Air Force One pri návrate Trumpa zo štátu Utah.

Elyzejský palác predtým oznámil, že francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril v telefonickom rozhovore so svojím americkým náprotivkom znepokojenie nad úvahami veľvyslanectvo presunúť. Rovnako Saudská Arábia v pondelok varovala, že americké rozhodnutie by narušilo mierový proces a zvýšilo napätie.

Francúzsky prezident „vyjadril svoje znepokojenie nad možnosťou, že Spojené štáty jednostranne uznajú Jeruzalem ako hlavné mesto štátu Izrael,“ uviedol úrad francúzskeho prezidenta.

„Emmanuel Macron vyzval na to, aby sa otázka štatútu Jeruzalema upravila v rámci mierových rokovaní medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktoré si kladú za cieľ predovšetkým umožniť vznik dvoch štátov žijúcich vedľa seba v mieri a bezpečí, s Jeruzalemom ako hlavným mestom,“ vyhlásil Elyzejský palác.

Podobne sa v pondelok vyjadrila tiež Saudská Arábia. „Akékoľvek oznámenie USA ohľadom štatútu Jeruzalema pred dosiahnutím konečnej dohody v izraelsko-palestínskom konflikte by narušilo mierový proces a zvýšilo napätie v regióne,“ uviedol vo svojom vyhlásení saudskoarabský veľvyslanec v USA princ Chálid bin Salmán. Jeho krajina podľa neho naďalej podporuje palestínsky ľud a oznámili to aj americkej administratíve.

Americký viceprezident Mike Pence už na konci novembra potvrdil, že prezident Trump „aktívne zvažuje“ termín a spôsob preloženia amerického veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema.

Trump presunutie ambasády sľuboval už v predvolebnej kampani, ale jeho zať Jared Kushner v nedeľu povedal, že sa prezident ešte nerozhodol, či formálne uzná Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela. Takýto krok by znamenal obrat v desaťročiach uplatňovanej americkej politike a mohlo by to podnietiť násilie na Blízkom východe, poznamenala agentúra Reuters.

Americký Kongres schválil presun ambasády v Izraeli do „hlavného mesta“ Jeruzalema už v októbri 1995. Zastupiteľský úrad sa mal presťahovať do 31. mája 1999. Odvtedy ale všetci americkí prezidenti – Bill Clinton, George Bush mladší aj Barack Obama – každých šesť mesiacov podpisujú odklad platnosti zákona.