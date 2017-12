Krach rokovaní Mayovej v Bruseli má na svedomí severoírska strana, tvrdia britské médiá

Neúspech pondelkového rokovania o uzavretí dohody, ktorá by Britániu posunula do ďalšej fázy rokovaní o odchode z Európskej únie, má na svedomí Demokratická unionistická strana (DUP). S odvolaním sa na svoje zdroje o tom dnes informovali britské médiá. Severoírska strana, ktorá podporuje menšinovú vládu Theresy Mayovej v Londýne, dala podľa nich premiérke najavo, že dohodu v jej aktuálnej podobe nepodporí.

Pondelkové rokovania premiérky Theresy Mayovej s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom neprinieslo prelom. Na základe viacerých správ aj vyjadrení politikov z uplynulých dní sa pritom čakalo, že sa Mayovej podarí v Bruseli rokovať o dohode, ktorá by umožnila šéfom štátov a vlád európskej dvadsaťsedmičky súhlasiť budúci týždeň na summite so začiatkom ďalšej fázy rokovaní o budúcich vzťahoch Británie a EÚ.

Podľa britských médií ale severoírska Demokratická unionistická strana, ktorá podporuje menšinovú vládu premiérky Mayovej, dala najavo, že s dojednanou podobou dohody o štatúte Severného Írska nesúhlasí.

Predsedníčka DUP Arlene Fosterová v minulých dňoch niekoľkokrát upozornila, že jej strana nepodporí žiadnu dohodu, ktorá by zavádzala v Severnom Írsku osobitné pravidlá a komplikovala obchodnú výmenu so zvyškom Spojeného kráľovstva.

Podľa britských médií dohodnutý kompromis predpokladal, že by v Severnom Írsku aj po brexite platili do značnej miery únijné pravidlá. Severné Írsko by de facto zostalo členom colnej únie a spoločného trhu. Hraničný režim medzi Írskou republikou, členom EÚ, a Severným Írskom by tak mohol zostať aj po brexite rovnako voľný, ako je teraz.

„Hospodárska a ústavná celistvosť Spojeného kráľovstva nesmú byť predmetom akýchkoľvek kompromisov,“ uviedla Fosterová.

DUP má v britskom parlamente v Londýne po júnových voľbách síce len desať kresiel, bez jej pomoci by ale konzervatívna vláda premiérky Mayovej padla. Podľa britskej stanice BBC bude dnes Mayová s DUP rokovať o ďalšom postupe.

Ak by Severné Írsko malo výnimočné postavenie, ktoré by mu umožňovalo zostať de facto členom colnej únie a jednotného európskeho trhu, chcelo by takýto status aj Škótsko, Wales či Londýn, oznámila škótska premiérka Nicola Sturgeonová, jej waleský kolega Carwyn Jones a londýnsky starosta Sadiq Khan.

Okrem režimu na írskej hranici musí Británia dosiahnuť v prvej fáze rokovaní s európskou dvadsaťsedmičkou dohody aj v problematike finančnej kompenzácie a práv občanov EÚ v Británii a Britov v únii po brexite.

Rokovania by mali tento týždeň ešte pokračovať, aby sa dosiahlo plnej zhody pred summitom EÚ, ktorý sa začne budúci štvrtok. Podľa zdroja BBC by sa mohla Mayová do Bruselu vrátiť už v stredu.

Írska vláda pohrozila, že bez garancie priepustnosti hraníc medzi Írskou republikou a Severným Írskom môže začatie rozhovorov o budúcich vzťahoch Londýna s Bruselom zablokovať.