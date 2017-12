Španielsko zrušilo európsky zatykač na Puigdemonta

Podľa sudcu prejavili vôľu vrátiť sa do Španielska a o trestných činoch, z ktorých sú obvinení, by nemala rozhodovať justícia v inej krajine. Súd v Madride zároveň upovedomil o svojom rozhodnutí belgické súdne orgány, ktoré doteraz rozhodovali o vydaní obvinených politikov do ich krajiny. Španielske zatykače, vydané zároveň s tými európskymi začiatkom novembra, zostávajú v platnosti, informovali médiá.