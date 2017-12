Rokovania o nemeckej vláde narážajú na prvý problém: zlučovanie rodín migrantov

Pred možným začatím rozhovorov konzervatívnej únie CDU / CSU a sociálnej demokracie (SPD) o vytvorení novej nemeckej vlády sa začínajú objavovať prvé sporné témy. Predseda bavorskej CSU Horst Seehofer dnes v rozhovore poskytnutom denníku Bild odmietol, aby sa zrušilo dočasné pozastavenie zlučovania rodín utečencov. Predsedníctvo SPD pritom v pondelok spájanie utečeneckých rodín označilo za „zásadnú“ tému prípadných rozhovorov.

Seehofer trvá na zachovaní súčasného stavu v oblasti zlúčenia rodiny utečencov. Končiaca vláda veľkej koalície v marci minulého roka možnosť zlučovania rodín obmedzila a navyše ho v prípade utečencov s obmedzeným ochranným statusom pozastavila do marca 2018.

Kým CDU / CSU by chcela platnosť tohto opatrenia predĺžiť, sociálni demokrati požadujú obnovenie procesu zlučovania rodín utečencov. To si však Seehofer podľa svojich slov nedokáže predstaviť. „To by zasa znamenalo tak masívnu prisťahovaleckú vlnu, že by bolo nad sily Nemecka (týchto ľudí) integrovať,“ povedal denníku Bild.

Predsedníctvo sociálnej demokracie sa v pondelok vyslovilo pre začatie rozhovorov s CDU kancelárky Angely Merkelovej a Seehoferovou CSU o novej vláde. Ich výsledkom ale nemusí byť podľa nich nutne ďalšia veľká koalícia, v hre sú vraj aj ďalšie možnosti.

V prípadných rozhovoroch bude chcieť SPD presadiť čo najviac zo svojho programu, za jednu zo „zásadných“ tém označila zlučovanie rodín utečencov, ktoré podľa nej prispieva k integrácii. „Preto nechceme dočasné pozastavenie zlučovania rodín predlžovať,“ stojí v dokumente sociálnych demokratov, ktorých zjazd by mal o rokovaniach s konzervatívnou úniou rozhodnúť vo štvrtok.

CSU chcela predĺžiť pozastavenie zlučovania rodín utečencov s obmedzeným ochranným statusom už v rokovaniach o takzvanej jamajskej koalícii, ktorá pred časom stroskotala. Dostala sa kvôli tomu do sporu so Zelenými. Bavorskí konzervatívci vtedy varovali, že by do Nemecka v prípade obnovenia zlúčenia rodín mohlo prísť až 750-tisíc nových ľudí.

Postoj CSU dnes kritizovala okrem iného vplyvná nemecká mimovládna organizácia Pro Asyl. Jej konateľ Günter Burkhardt označil pokračujúce rozdelenie rodín utečencov za „protiústavné“. Seehofer skončí v prvom štvrťroku budúceho roka vo funkcii bavorského premiéra, na čele CSU by mal ale zostať. Podľa nemeckých médií by sa mohol stať ministrom v budúcej celonemeckej vláde.