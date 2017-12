Do KĽDR prišiel vysoký diplomat OSN

Námestník generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Jeffrey Feltman pricestoval do Severnej Kórey na štvordňovú návštevu. Feltmanova návšteva prichádza v čase vysokého napätia na Kórejskom polostrove, ktoré vyvolala séria raketových a jadrových testov KĽDR.

Naposledy bol vysoký predstaviteľ OSN na návšteve v Severnej Kórei v roku 2011, keď do KĽDR zavítala hlavná koordinátorka humanitárnej pomoci OSN Valerie Amosová. O rok skôr bol v Severnej Kórei Feltmanov predchodca Lynn Pascoe.

Feltman sa počas svojho pobytu, ktorý potrvá do piatku, v Severnej Kórei stretne s ministrom zahraničných vecí Ri Jong-Hoem, jeho námestníkom Pak Mjong-Kukom a tiež so zamestnancami OSN, ktorí v krajine pôsobia. Do KĽDR pricestoval na pozvanie vlády v Pchjongjangu.

Feltman je najvyššie postaveným Američanom na sekretariáte OSN. Hoci Feltman predtým pracoval pre americké ministerstvo zahraničných vecí, nereprezentuje v KĽDR záujmy Spojených štátov.

V poslednej dobe si severokórejský vodca Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump vymenili sériu urážok. Trump tiež minulý mesiac oznámil, že Spojené štáty vrátia Severnú Kóreu na zoznam krajín podporujúcich terorizmus, a vyzval ostatné vlády, aby s KĽDR prerušili všetky styky.

Rozhorčenie Severnej Kórey vyvoláva takisto práve prebiehajúce rozsiahle spoločné cvičenie vojenského letectva USA a Južnej Kórey.

Severná Kórea vykonala v septembri svoj šiesty a zatiaľ najsilnejší jadrový test. Minulý týždeň Pchjongjang odpálil svoju zrejme najpokročilejšiu balistickú raketu dlhého doletu, o ktorej tvrdí, že dokáže zasiahnuť celé územie Spojených štátov.

V Severnej Kórei pôsobí šesť agentúr OSN s 50 zahraničnými pracovníkmi, píše agentúra AP.