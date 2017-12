Posledné rokovanie Sobotkovej vlády trvalo hodinu

Sobotka novinárom povedal, že po štyroch rokoch intenzívnej práce sa teší na určité upokojenie, rád nebude spomínať predovšetkým na výmeny ministrov.

Riešili sme aj veci, ktoré prichádzali, ako ich prinášal život. odchádzajúci český premiér Bohuslav Sobotka

Sobotka po skončení rokovania povedal, že zasadnutie sa uskutočnilo v pokojnej a príjemnej atmosfére. „Zaradil som len body, kde bola zhoda, že je nevyhnutné, aby ich ešte vláda prebrala,“ uviedol. V závere rokovania ministrom poďakoval za ich prácu. „A urobili sme si záverečnú fotografiu tých ministrov, ktorí sa dnes zúčastnili,“ povedal.

Problémy, ktoré prinášal život

Ďalšiu schôdzu už nemá v úmysle zvolať, o týždeň by sa už mala stretnúť hneď po vymenovaní nová vláda Andreja Babiša (ANO). „Určite to bude zmena v živote, boli to veľmi intenzívne štyri roky,“ pripustil Sobotka. Kabinet sa podľa neho musel zaoberať nielen problémami, ktoré súviseli so snahou presadzovať program. „Riešili sme aj veci, ktoré prichádzali, ako ich prinášal život, či už to bola reakcia na migračnú krízu alebo napríklad riešenie krízy vo Vrběticích, spôsobené výbuchmi tamojších muničných skladov,“ povedal.

Sobotka je presvedčený, že jeho vláda upokojila situáciu v Česku a krajinu stabilizovala. „Tým, že sme mali ako koalícia jasnú väčšinu, nemohli nás vydierať rôzne záujmové skupiny, že by preťahovali poslanca medzi vládou a opozíciou,“ uviedol.

Deväť ministerských zmien

Okrem presadzovania vládneho programu sa podľa neho darilo aj reprezentovať Česko dobre navonok, takže bolo považované za úspešnú krajinu a dôveryhodného a stabilného partnera.

Spomínať pozitívne nebude predovšetkým na zmeny vo vláde, ktorých bolo v radoch ČSSD a ANO celkom deväť. „To nikdy nie je úplne príjemná vec, ale ako predseda vlády som tieto zmeny urobiť musel,“ uviedol. Najhoršie podľa neho boli zmeny v prípade ministrov sociálnej demokracie, ktorých sám vybral. „Ale z rôznych dôvodov bolo potrebné zmeniť vládny tím,“ dodal.