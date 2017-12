Zo sveta zaznieva kritika na Trumpov krok ohľadom Jeruzalema

Pápež František vyzval Trumpa, aby bol ohľadom Jeruzalema zachovaný súčasný stav a vyzval na opatrnosť. Podľa iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího je Trumpov zámer „neschopnosť a zlyhanie“ USA. Sýrska vláda plán šéfa Bieleho domu odsúdila ako nebezpečný.

Hovorca tureckej vlády podľa agentúry Reuters povedal, že uznanie Jeruzalema hlavným mestom Izraela „založí v regióne a svete požiar, ktorý pôjde len ťažko uhasiť“. Minister zahraničia Mevlut Cavusoglu neskôr uviedol, že proti Trumpovmu plánu sa „postavil celý svet“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prvýkrát od utorkového ohlásenia Trumpovho zámeru vystúpil na verejnosti na jednej diplomatickej konferencii, plán šéfa Bieleho domu však podľa agentúry Reuters nijako nekomentoval.

Uznanie Jeruzalema ako izraelského hlavného mesta zo strany USA bude pre Izrael významnou udalosťou, aj keď presun americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema bude odložený, povedal izraelský minister verejnej bezpečnosti Gilad Erdan. Izrael ale podľa neho tento očakávaný krok Washingtonu vníma ako odraz reálneho diania, nie ako niečo, čo prinesie výraznú zmenu. „V skutočnosti sa nezmení nič,“ povedal Erdan novinárom v Bruseli. „Nemyslíme si, že (uznanie Jeruzalema) je ospravedlnením pre ďalšiu vlnu násilností, a nebojíme sa jej,“ dodal minister, ktorého citovala agentúra Reuters.

Znepokojenie

Šéf britskej diplomacie Boris Johnson uviedol, že Londýn sleduje iniciatívu Washingtonu so znepokojením. „Domnievame sa, že (postavenie) Jeruzalema by malo byť súčasťou definitívneho, dohodnutého riešenia konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi,“ povedal Johnson novinárom v Bruseli po príchode na rokovanie ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty by podľa neho mali prísť čo najskôr s blízkovýchodným mierovým plánom.

Hlavný predstaviteľ Palestíny v Británii Manuel Hassassian v rozhovore s rozhlasovou stanicou BBC uviedol, že Trumpove vyhlásenie bude v podstate vyhlásením vojny na Blízkom východe a „bozkom smrti“ riešenia izraelsko-palestínskeho sporu v podobe vytvorenia dvoch štátov. Obavy z možného zhoršenia izraelsko-palestínskeho konfliktu zazneli aj z Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však zdôraznil, že Moskva sa nebude ďalej vyjadrovať k rozhodnutiu, ktoré ešte nepadlo.

Nemecké ministerstvo zahraničia uviedlo, že má obavy z vypuknutia násilností v Jeruzaleme, Pásme Gazy aj na Západnom brehu Jordánu po Trumpovom vyhlásení. Nemeckých občanov nachádzajúcich sa v daných oblastiach varovalo, aby sa miestam očakávaných stretov vyhli.

„Historická a súdobá realita“

Trump podľa Bieleho domu urobí vyhlásenie o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela o 19:00 SEČ. Oznámenie bude podľa médií prezentované ako „historická a súdobá realita“, nie ako politický akt. Premiestnenie veľvyslanectva USA z Tel Avivu do Jeruzalema, o ktorom sa tiež špekulovalo, sa bezprostredne neuskutoční, uviedla americký tlač s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu.

Svetové spoločenstvo neuznáva zjednotenie Jeruzalema zo strany Izraela, ani jeho vyhlásenia izraelským hlavným mestom. Palestínčania počítajú s tým, že získajú vlastný štát a že východný Jeruzalem, ktorý teraz Izrael okupuje, bude jeho hlavným mestom.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pozval budúci týždeň lídrov členských štátov Organizácie islamskej spolupráce (OIC) na mimoriadne stretnutie s cieľom prediskutovať štatút Jeruzalema. Informoval o tom Erdoganov hovorca Ibrahim Kalin. Podľa jeho slov bude schôdzka, ktorá sa uskutoční 13. decembra, príležitosťou pre moslimské krajiny skoordinovať sa a dohodnúť spoločný postup po tom, ako americký prezident Donald Trump uzná Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Kalin tiež dodal, že Turecko vyzýva americkú vládu, aby „okamžite ustúpila od tejto obrovskej chyby, ktorá prakticky zlikviduje krehký blízkovýchodný mierový proces“. Erdogan už v utorok varoval, že Jeruzalem je pre moslimov „červenou čiarou“ a pohrozil prerušením diplomatických vzťahov s Izraelom.