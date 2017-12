Andrej Babiš sa stal českým premiérom

Informoval o tom spravodajský server ceskatelevize.cz. Andrej Babiš vo svojom príhovore sľúbil, že bude robiť všetko pre to, aby sa Česká republika vrátila do európskej špičky, kde bola podľa jeho slov počas obdobia prvej republiky.

Dosluhujúca vláda Bohuslava Sobotku podala demisiu ešte minulú stredu. Sobotka neprišiel prezidentovi osobne oznámiť koniec svojej vlády a stal sa tak prvým českým premiérom, ktorý podal demisiu listom. Zeman ju teda prijal bez tradičnej ceremónie na Pražskom hrade.

Prezident sa s Babišom stretol minulý týždeň. Líder hnutia ANO ho oboznámil so zložením svojej budúcej menšinovej vlády. Tú prezident vymenuje 13. decembra. Andreja Babiša prezident poveril vedením rokovaní o zostavení vlády v októbri.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa v Česku konali na konci októbra síce jasne vyhralo hnutie ANO doterajšieho ministra financií Andreja Babiša, avšak povolebné rokovania so stranami ukázali, že Babišovo hnutie nebude môcť zostaviť väčšinovú vládu, keďže väčšina strán, ktoré sa do Snemovne dostali, s ním odmietli spoluprácu.