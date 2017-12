Mayová hovorila s Fosterovou z DUP, dohoda zrejme nie je na obzore

Premiérka Theresa Mayová telefonicky hovorila s predsedníčkou severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), ktorá podporuje britskú menšinovú vládu, o riešení v rokovaní o budúcom režime na írskej hranici. Podľa spravodajkyne stanice BBC Laury Kuenssbergovej ale rozhovor žiadny prielom nepriniesol. Mayová v parlamente zopakovala, že rokovania s EÚ o brexite pokročili a že dosiahnu dohodu, ktorá bude dobrá pre celú krajinu.

Mayová s predsedníčkou DUP Arlenou Fosterovou telefonovala dva dni po tom, čo v Bruseli zatiaľ neúspešne skončili rokovania o uzavretí prvej fázy rozhovorov o odchode Británie z EÚ. Podľa britských médií boli Mayová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker blízko k dohode, DUP ale avizovala nesúhlas s navrhnutým kompromisom a britská premiérka tak z Bruselu odišla naprázdno.

Londýn chce pritom prvú fázu rokovaní o brexite uzavrieť do EÚ summitu, ktorý začne budúci štvrtok. Prezidenti a premiéri dvadsiatich siedmich členských krajín EÚ by na ňom podľa želania Britov mali dať zelenú vyjednávaniu o budúcich vzťahoch únie so Spojeným kráľovstvom.

„Nevyzerá to, že by rozhovor premiérky s Fosterovou mnoho zmenil – uchránilo to ale Mayovú od trapasu, kedy by musela poslancom povedať, že s ňou ani nehovorila,“ uviedla na twitteri Kuenssbergová.

Hovorca DUP sa na otázku agentúry Reuters odmietol k téme vyjadriť. Uviedol len, že predsedníčka strany nemá teraz v pláne letieť do Londýna. „Ešte máme veľa práce,“ povedal. Samotná Fosterová v rozhovore poskytnutom pre denník The Belfast Telegraph povedala, že sa nenechá hnať do rýchleho uzavretia dohody. Dôležitejšie podľa nej je, aby dohoda bola dobrá.