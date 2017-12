K Japonsku sa plavia lode duchov, sú symbolom biedy Kimovho režimu

Kritický nedostatok potravín a zahraničnej meny prispieva k tomu, že je na pobreží Japonska vyplavovaných čoraz viac silne poškodených severokórejských rybárskych lodí, či už s mŕtvymi telami alebo s preživšími členmi posádoki. Severokórejskí rybári sú totiž čím ďalej tým viac nútení riskovať a loviť ďaleko od svojich brehov, uvádzajú analytici citovaní agentúrou AFP.

Podľa nich sa na fenoméne takzvaných lodí duchov, ktorých bolo v minulom mesiaci v Japonsku zaznamenaných rekordných 28, podieľa okrem iného fakt, že KĽDR predala vlani Číne rybárske práva s cieľom získať tvrdú menu.

Na pobreží Japonska bývajú každoročne vyplavené desiatky severokórejských rybárskych lodí. Minulý mesiac ale japonská pobrežná stráž zaregistrovala 28 takýchto prípadov, čo je najvyšší mesačný údaj od roku 2014, kedy sa začali viesť záznamy, napísala agentúra AFP.

Tiež počet zachránených severokórejských rybárov je rekordný – tento rok ich je už 42, zatiaľ čo vlani nebol zachránený ani jediný. Stále sa ale vyskytujú prípady „lodí duchov“ plných mŕtvol; mŕtvych Japonci tento rok napočítali už 18. Japonské úrady konštatujú, že je často zložité určiť, ako presne obete zomreli, pretože lode bývajú unášané vlnami niekoľko mesiacov, kým skončia pri japonských brehoch.

Vyššie ciele

„Rybári sa zúfalo snažia splniť ročné ciele, ktoré sa z roka na rok zvyšujú,“ povedal agentúre AFP Tošimicu Šigemura, odborník na Severnú Kóreu na tokijskej univerzite Waseda.

Severokórejský vodca Kim Čong-un po svojom nástupe do úradu v roku 2013 nariadil zintenzívniť rybolov, pripomínajú analytici. „Od tej doby sa rybári horúčkovito snažia plniť kvóty. Tento rok je ale situácia iná, pretože na svojich chatrných člnoch plávajú do vzdialených vôd,“ poznamenal expert na KĽDR Pchjon Či-nil pôsobiace v Japonsku.

„Severná Kórea vlani predala časť svojich rybárskych práv v Žltom mori Číne, aby získala tvrdú menu, takže severokórejskí rybári boli vyhnaní zo západných oblastí svojich vôd,“ vysvetlil Pchjon. „Kim Čong-un preto tento rok v novoročnom prejave nariadil svojim ľuďom, aby si ‚zriadili rybársku základňu v Japonskom mori‘,“ dodal.

Nedostatok potravín

Profesor na univerzite severokórejských štúdií v Soule Jang Mu-čin súhlasí. „Pretože nemôžu rybárčiť vo vlastných vodách, musia sa vydávať ďalej. Severokórejské člny sú pomerne staré a nemajú dostatok paliva … takže prirodzene skončia tak, že sú unášané prúdmi a zahnané k Japonsku,“ vyhlásil Jang.

Analytici tiež poukazujú na kritický nedostatok potravín v KĽDR, čiastočne spojený aj so sprísnením medzinárodných sankcií. „Každý Severokórejčan teraz dostáva iba 300 gramov jedla denne,“ poznamenal k prídelovému systému Pchjon. „Chýbajú základné potraviny ako ryža a kukurica. Severokórejčania chcú nakupovať potraviny od Číny, ale nemajú tvrdú menu.“

Severokórejské devízové ​​rezervy sa kvôli novým sankciám uvaleným Bezpečnostnou radou OSN tento rok znížili v porovnaní s vlaňajškom na tretinu. V japonských médiách sa v súvislosti so severokórejskými loďami objavili špekulácie, že by sa mohlo jednať o špiónske plavidlá. Podľa niektorých mediálnych správ bol na jednom z člnov nápis „Severokórejská ľudová armáda“.

Kimovi špióni

Hovorca japonskej vlády Jošihide Suga v utorok novinárom povedal, že vláda „starostlivo prípady prešetruje, vrátane toho, či sú posádky lodí skutočne rybári, alebo nie“. Politológ Šigemura ale nepredpokladá, že by sa mohlo jednať o špiónov Pchjongjangu. „Do Japonska je veľmi ľahké sa dostať a špióni môžu do krajiny vstúpiť, kedykoľvek sa im zapáči,“ povedal. „Severokórejskí agenti nevstupujú v takýchto zničených člnoch. Tí cestujú na lodiach so všetkým potrebným vybavením,“ dodal.

Jedna z posledných skupín severokórejských rybárov, ktorá bola videná v japonských vodách, čelí podozreniu z krádeže rôznych predmetov, vrátane chladničiek a televízií. Severokórejčania ich zrejme vzali zo skladu na japonskom ostrovčeku, kde sa schovali pred zlým počasím, a potom ich hodili do mora, aby sa neprezradili pred japonskou pobrežnou strážou.

„Chceli tie predmety vo vlasti predať,“ uviedol Šigemura. „Pokiaľ sa ale teraz – po dôkladnom výsluchu japonskými úradmi – vrátia domov, budú popravení. Severokórejské úrady budú presvedčené, že sa z nich stali špióni Japonska,“ dodal profesor.