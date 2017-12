Putin ohlásil víťazstvo nad IS na východe Sýrie

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil dosiahnutie totálneho víťazstva nad teroristickou organizáciou tzv. Islamský štát (IS) na oboch brehoch rieky Eufrat v Sýrii. Informovala o tom agentúra Interfax.

Putin s odvolaním sa na ruského ministra obrany Sergeja Šojgua povedal, že vojenské operácie v oblasti boli zavŕšené a že by sa teraz mala pozornosť zamerať na politický vývoj v krajine, ktorý by mohol zahŕňať nové prezidentské a parlamentné voľby. Dodal pritom, že politický proces by mal vychádzať z rokovania v Soči, kde hovoril s najvyššími predstaviteľmi Turecka, Iránu a Sýrie. „Prirodzene môžu existovať aj izolované ohniská odporu, ale bojové akcie v tejto fáze a na tomto území boli všeobecne ukončené,“ vyhlásil Putin.

Interfax pripomenul, že Rusko už začalo prípravy na postupné sťahovanie svojho vojenského kontingentu zo Sýrie.