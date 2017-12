Nájsť a zabiť. Nový minister obrany nemá s britskými radikálmi zľutovanie

Briti, ktorí sa pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii a Iraku, by mali byť nájdení a zabití. V rozhovore poskytnutom bulvárnemu denníku The Daily Mail to dnes povedal nový britský minister obrany Gavin Williamson. Bojov na Blízkom východe sa na strane islamistov v súčasnosti zúčastňuje stále asi 270 britských občanov.

Briti, ktorí sa v Sýrii a Iraku pripojili k teroristom z IS, nenávidia hodnoty, ktoré Británia zastáva, zdôvodnil Williamson svoj názor. „Celkom jednoducho: Môj názor je taký, že mŕtvy terorista nemôže Británii nijako ublížiť,“ dodal minister. Zabíjať svojich občanov v radoch IS by podľa neho britská armáda mohla napríklad pomocou náletov.

„Mali by sme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zničili, zlikvidovali túto hrozbu,“ povedal ďalej v rozhovore Williamson. Britom, ktorí sa pridali k teroristom z IS, by podľa neho ich vlasť nemala umožniť návrat domov.

K teroristickým skupinám v Iraku a Sýrii sa podľa odhadov britských úradov pripojilo asi 800 ľudí s britským pasom. Zhruba 130 z nich v bojoch padlo, štyri stovky sa vrátili do vlasti. 41-ročný Williamson sa ministrom obrany členskej krajiny NATO stal na začiatku novembra. Vo funkcii nahradil Michaela Fallona, ktorý rezignoval po obvinení zo sexuálneho obťažovania.

Niekoľko prominentných britských islamistov v bojoch na Blízkom východe podľa všetkého zahynulo. Bol medzi nimi napríklad Mohammed Emwazi, ktorého médiá prezývali džihádista John a ktorý sa objavoval na videách IS s „popravami“ rukojemníkov, či Sally Jonesová známa ako Biela vdova. Obaja údajne zahynuli pri amerických náletoch. Emwazi zomrel zrejme v novembri pred dvoma rokmi, Jonesová tento rok v júni. Po smrti Jonesovej vtedajší minister obrany Fallon povedal, že Briti, ktorí sa rozhodli bojovať za IS, sú „legitímnymi cieľmi“.