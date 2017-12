Európska federácia? Bývalý šéf europarlamentu predstavil zásadný plán na reformu únie

Predseda nemeckej sociálnej demokracie (SPD) Martin Schulz chce, aby sa z Európskej únie v najbližších rokoch stala federácia. Jej členské krajiny by mali prijať spoločnú ústavnú zmluvu. Kto bude proti, má z únie vystúpiť, je presvedčený Schulz, ktorý to povedal vo svojom vystúpení na zjazde SPD v Berlíne.

„V najbližších rokoch pôjde o budúcnosť Európskej únie,“ myslí si Schulz, podľa ktorého už nestačia len drobné reformy, ale je potrebné nájsť odvahu k zásadným zmenám.

„Chcem, aby existovala európska ústavná zmluva, ktorá vytvorí federálnu Európu,“ nechal sa počuť šéf SPD, podľa ktorého by „Spojené štáty európske“ mali uzrieť svetlo sveta do roku 2025. Ústavnú zmluvu by podľa neho mal spolu s občanmi vypracovať konvent.

„A keď ju budeme mať, tak musí byť predložená v členských krajinách (k hlasovaniu). A kto potom bude proti, ten pôjde z Európskej únie preč,“ predstavil Schulz svoj pomerne radikálny návrh.

„Európa je naša životná poistka,“ podotkol s tým, že národné štáty už na radu úloh jednoducho nestačia. Len spojená Európa podľa neho môže čeliť klimatickým zmenám, daňovým únikom veľkých firiem alebo terorizmu a migrácii.

Bývalý šéf Európskeho parlamentu vo svojom prejave, ktorý bol často oceňovaný potleskom delegátov, tiež tvrdo kritizoval vlády Poľska a Maďarska, ktoré sa podľa neho vzďaľujú spoločným hodnotám.