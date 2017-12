Nádej pre Sýriu? Vládna delegácia sa vráti k rokovaciemu stolu

Rokovací tím sýrskej vlády sa v nedeľu vráti do Ženevy k mierovým rozhovorom, oznámila dnes podľa agentúry Reuters sýrska štátna agentúra SANA s odvolaním sa na zdroj z ministerstva zahraničia. Delegácia, ktorú vedie Bašár Džaafarí, z rokovania minulý týždeň odišla a vrátila sa do Damasku. Rozhovory potom pokračovali od stredy, ale bez zástupcov sýrskej vlády.

Nové kolo rozhovorov začalo minulý týždeň. Po niekoľkých dňoch rokovaní, ktorá nepriniesli žiadny väčší posun, oznámil sprostredkovateľ rozhovorov a splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura, že vládna delegácia sa vracia do vlasti, aby sa „poradila a nabrala sily“.

Vládna delegácie však uviedla, že za jej odchodom je nekompromisný postoj opozície ohľadom budúcnosti sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Opozícia pri svojom novembrovom stretnutí v Rijáde vydala vyhlásenie, že Asad musí odstúpiť. Džaafarí potom na rokovaní v Ženeve uviedol, že text je provokatívny a nezodpovedný a neberie do úvahy reálnu situáciu v Sýrii, kde víťazia sýrske vládne jednotky.

Minulé kola rozhovorov organizovaných OSN boli neúspešné práve kvôli sporom ohľadom Asada. Opozícia odmieta vyjednávať o ústave alebo o voľbách, pokiaľ nebude isté, že Asad odstúpi. Podľa Damasku a jeho spojenca Moskvy o prezidentovi rozhodnú jedine voliči.

Nové kolo rokovaní má pokračovať do 15. decembra. De Mistura minulý týždeň rokoval so zástupcami obidvoch strán zvlášť, delegácie vlády a opozície sa tvárou v tvár nestretli. Dnes tento diplomat OSN novinárom povedal, že chce budúci týždeň vyhodnotiť, či sa nejaká strana nepokúša mierové rokovania sabotovať, čo by podľa neho bola „veľmi zlá správa“. „Ak by sme … dospeli k záveru, že jedna z dvoch strán de facto sabotuje pokrok a rokovania v Ženeve, malo by to veľmi vážny dopad na akýkoľvek iný politický pokus o rokovania inde,“ povedal de Mistura.