Českí komunisti a poslanci strany Sloboda a priama demokracia (SPD) sú pre uznanie Krymu ako ruskej súčasti a považujú pripojenie polostrova k Rusku za hotovú vec, ktorá prebehla v súlade s medzinárodným právom. Napísal to dnes ruský denník Izvestija blízky Kremľu.

Odvoláva sa pritom na informácie z tlačového oddelenia KSČM a na slová poslanca SPD Jaroslava Holíka. Ten ČTK povedal, že ide zatiaľ o úvahu, o ktorej bude jeho frakcia diskutovať. Predseda KSČM Vojtěch Filip ČTK povedal, že jeho strana nič také nechystá.

„Nič také nechystáme. O tom neviem,“ povedal ČTK Filip. „Je to jedna z možností, v súčasnej dobe je to jednoducho iba v štádiu námetu. Najskôr si to musíme prebrať u nás v klube,“ povedal ČTK Holík.

Poslanecký klub SPD podľa ruského denníka plánuje navrhnúť posúdenie krymskej otázky na parlamentnej schôdzi a pozvať k tomu chce „krymskú delegáciu“. Vo vládnom hnutí ANO čoraz častejšie zaznievajú názory o právoplatnosti opätovného spojenia polostrova s ​​Ruskom, dodáva Izvestija.

Reálna situácia na Kryme

Návrh zaradiť Krym v budúcom roku na parlamentné rokovanie českej Poslaneckej snemovne potvrdil ruskému denníku poslanec SPD Holík. „Vychádzajúc z osobnej skúsenosti som pripravený v českom parlamente obhajovať opätovné spojenie polostrova s ​​Ruskom. Žiadna okupácie nebola a väčšina obyvateľov Krymu pripojenie k Ruskej federácii víta. V našej strane panuje v pohľade na Krymskí otázku zhoda,“ citujú Izvestija Holíka.

Český poslanec ruskému denníku povedal, že jeho strana sa chce s kolegami z iných strán oboznámiť s reálnou situáciou na Kryme a získať ich podporu. Potom plánuje návrh na uznanie zákonnosti pripojenia Krymu k Rusku predložiť na hlasovanie.

„Chceme sa navyše obrátiť so spoločnou výzvou k novej vláde. Organizujeme návštevu krymskej delegácie v Prahe, kde by mohla posúdiť možnosti politickej, hospodárskej a kultúrnej spolupráce,“ oznámil Holík s tým, že návšteva by sa mala uskutočniť začiatkom budúceho roka.

Financovanie USA

V KSČM ruskému denníku povedali, že krymské udalosti, teda ruskú anexiu z jari 2014, vyprovokoval štátny prevrat v Kyjeve, ktorý financovali Spojené štáty. „Spojenie s Ruskom je hotová vec, ktorá prebehla v súlade s medzinárodným právom,“ uviedlo podľa Izvestia tlačové oddelenie českých komunistov.

Stanovisko ANO priblížil ruskému denníku poslanec Stanislav Berkovec. „Neriešená otázka statusu Krymu bráni nadviazaniu vzťahov západných štátov s Ruskom … Marcové udalosti 2014 (obsadenie Krymu ruskou armádou) nie sú len politickou, ale aj právnou otázkou. V poslednej dobe stále častejšie zaznievajú názory, že proces pripojenia Krymu prebehol v súlade s právnymi normami,“ konštatoval Berkovec.