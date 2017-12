SPD začne rozhovory o vláde s CDU/CSU, rozhodol zjazd

Sociálni demokrati ešte donedávna vyjednávania o novej vláde úplne odmietali a po najhoršom povojnovom volebnom výsledku sa chceli stiahnuť do opozície. Ich postoj sa ale postupne zmenil potom, čo skrachovali rozhovory o vláde medzi CDU/CSU, slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými. Žiadna iná reálna možnosť na vytvorenie väčšinovej vlády ako veľká koalícia totiž teraz v parlamente nie je.

vo štvrtok predseda SPD Martin Schulz, podľa ktorého bude rozhodujúce, čo sa sociálnym demokratom v rozhovoroch podarí presadiť. Zároveň znovu zopakoval, že jeho strana chce na rozhovory pristúpiť tak, že ich výsledok nie je vopred daný, a teda nemusí vyústiť v ďalšie pokračovanie veľkej koalície.

Nová koalícia bude možno až v marci

Toho sa rad sociálnych demokratov obáva, čo bolo viditeľné aj v štvrtkovej niekoľkohodinovej debate. Sú totiž presvedčení, že pôsobenie vo veľkej koalícii pod vedením kancelárky Merkelovej ich stranu dlhodobo oslabuje, a naopak posilňuje strany na okraji politického spektra. Ako dôkaz im slúži aj výsledok septembrových parlamentných volieb, v ktorých strana po štyroch rokoch vlády s CDU/CSU získala len 20,5 percenta hlasov. Schulz sa vo štvrtok spolustraníkom za svoj podiel na tomto výsledku ospravedlnil a sľúbil obnovu strany.

Rokovania s CDU/CSU majú začať v budúcom týždni. Prípadné sondovacie rozhovory by sa ale zrejme rozbehli až v januári, a po nich by potom nasledovalo rokovania o konkrétnej podobe koaličnej zmluvy. Tieto kroky by straníci priebežne museli schváliť, o dohodnutej koaličnej zmluve by nakoniec v referende rozhodovali všetci sociálni demokrati.

Vzhľadom na zložitosť tohto procesu sa neočakáva, že by prípadná veľká koalícia mohla vzniknúť skôr ako vo februári alebo v marci. Rokovania navyše budú komplikovať aj programové nezhody, ktoré sa v neposlednom rade týkajú migrácie.

Veľká koalícia bývala v spolkovej republike dlhé desaťročia úplnou výnimkou. Od roku 1949 do roku 2005 takáto vláda na celonemeckej úrovni vznikla len jedna. Od roku 2005, keď sa kancelárkou stala Merkelová, zažilo ale Nemecko veľkú koalíciu v dvoch volebných obdobiach z troch.