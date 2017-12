Trump rozpútal krízu. Môže to však byť aj príležitosť, tvrdí expert

"Nezmenil nič na tom, že Jeruzalem zostáva horúcim zemiakom pre akékoľvek ďalšie vyjednávania,“ uviedol odborník v rozhovore pre Pravdu cez e-mail. Bregman je autorom viacerých kníh, okrem iného aj diela Prekliate víťazstvo: Dejiny Izraela a okupovaných teritórií. V roku 1982 bojoval v libanonskej vojne. Neskôr ako rezervista vyhlásil, že nebude slúžiť na palestínskych okupovaných územiach, a preto sa presťahoval do Británie.

Aký dosah v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Blízkom východe očakávate od rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela? Môže to viesť aj ku konfliktu?

Trumpovo rozhodnutia povedie k nárastu napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Dôjde k jeho explózii? Piatok je deň, keď mnoho moslimov prichádza do Jeruzalema na modlitby. Alebo budeme svedkami toho, že napätie sa výbuchom prejaví neskôr? Je ťažké to predpovedať.

Čo môže vláda Spojených štátov urobiť preto, aby dokázala situáciu nejako zvládnuť?

Bez ohľadu na to, aké má Trumpovo vyhlásenie zmysel, loptička je teraz na Blízkom východe. Lepšie povedané, na okupovaných územiach. A ešte presnejšie priamo v Jeruzaleme, ktorý je už dlhšie ako sud s pušným prachom.

Na druhej strane, krajiny ako napríklad Saudská Arábia sa budú tváriť, že ich tá otázka zaujíma a prídu so všemožnými všeobecnými vyhláseniami. Nezájdu však vo veci Jeruzalema priďaleko. Ich novým nepriateľom je Irán a partnermi v boji s Teheránom sú teraz Izraelčania a Američania.

Budú Trumpove kroky len vodou na mlyn radikálom na oboch stranách, alebo existuje aj scenár, že by mohli viesť k niečomu pozitívnemu?

V skutočnosti by mohli smerovať k nejakému pozitívnemu vývoju. Ten sa rodí z kríz. Dynamika konfliktu sa mení, čo je výsledok problémov. Hoci sa môžem mýliť, azda by sa dalo povedať, že Trumpovo vyhlásenie by mohlo by jednou časťou väčšieho plánu, o ktorom zatiaľ vieme len málo.

Faktom je, že americký prezident je biznismen, takže teraz by mohol izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedať, že nastal čas, aby aj on niečo urobil.

Možno je to súčasť nejakého plánu, ale ak áno, čo by malo prísť ďalej okrem zmenenej dynamiky konfliktu? A sú obe strany vôbec ochotné pripustiť si, že sa možno niečo mení?

Základné problémy, ktoré je potrebné medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi vyriešiť, sú mimoriadne zložité.

Aby to vôbec bolo možné, je potrebné, aby proces a akýkoľvek budúci plán podporili a podieľali sa na ňom arabské krajiny, najmä Saudská Arábia a Egypt. A sme v situácii, keď Irán vystriedal Izrael na pozícii hlavného nepriateľa Arabov. Znamená to, a je to irónia, že Trump by mohol byť v dobrej pozícii, aby presvedčil arabský svet, aby sa podieľal na riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Nie je prekvapujúce, že premiér Netanjahu privítal Trumpovo vyhlásenie. Čo to však znamená pre Izrael?

Úprimne povedané, stále pokladám oznam amerického prezidenta o Jeruzaleme v prvom rade za symbolický. Je to pomerne všeobecné vyhlásenie. Zúčastnené strany budú tak či onak musieť rokovať o hraniciach mesta. Trumpov krok nezmenil nič na tom, že Jeruzalem zostáva horúcim zemiakom pre akékoľvek ďalšie vyjednávania.

Môže sa stať, že niektoré krajiny budú nasledovať Trumpov príklad? Je zaujímavé, že v stredu prívrženci amerického prezidenta a Netanjahua poukazovali na príklad Česka, ktoré vraj tiež uznalo Jeruzalem. Je to však pomerne zavádzajúce vyhlásenie. Česká diplomacia len uviedla, že prakticky uznáva Jeruzalem za hlavné mesto Izraela v hraniciach demarkačnej línie z roku 1967.

Izraelská diplomacia bude teraz venovať veľkú pozornosť tomu, aby presvedčila iné štáty, nech nasledujú americké kroky. Izraelčania to budú skúšať všade. Niekoľko adeptov majú, môže byť medzi nimi aj Česko.