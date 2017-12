Pápež František chce zmeniť znenie modlitby Otčenáš

Pápež František vyzval na zmenu znenia prekladu modlitby Otčenáš. Hlava katolíckej cirkvi sa tak vyjadrila v stredu vo vysielaní talianskej televízie TV2000. František namieta proti veršu „a neuveď nás do pokušenia“, ktorý je podľa neho zle preložený, pretože Boh by neviedol ľudstvo k hriechu. Navrhuje preto, aby sa pri modlení začala používať fráza „nenechaj nás upadnúť do pokušenia“.

Otčenáš alebo Modlitba Pána je najznámejšou kresťanskou modlitbou. Jej nové znenie už podľa pápeža používajú ako alternatívu katolíci vo Francúzsku a podobne by tak malo byť aj v celosvetovom meradle. „Nenechaj nás upadnúť do pokušenia preto, lebo ja som ten, kto tak robí, nie je to Boh, ktorý ma uvedie do pokušenia a potom pozerá ako upadám. Otec toto nerobí, otec ti hneď pomôže vstať, keď spadneš,“ uviedol pápež František v televízii.