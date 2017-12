Lavrov: Kyjev chce riešiť problém Donbasu bez ohľadu na dohody

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v piatok na záver zasadnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni obvinil Kyjev, že chce pochovať Minské dohody o riešení konfliktu na východnej Ukrajine. Ukrajina vraj chce problém vyriešiť sama, akonáhle na to bude mať dostatočné vojenské kapacity.

Ukrajina podľa Lavrova z tohto dôvodu odmieta ruský návrh, aby pozorovateľov OBSE na východne Ukrajiny sprevádzali príslušníci misie OSN. Námestník českého ministra zahraničných vecí Ivo Šrámek, ktorý vo Viedni zastupoval Českú republiku, potvrdil, že na dvojdňovom stretnutí zaznela kritika predovšetkým na adresu Ruska kvôli situácii na východnej Ukrajiny.

Lavrov vyhlásil, že Kyjev by chcel z misie OSN na východnej Ukrajine urobiť akúsi „vonkajšiu správu“. Takáto misia vraj má „za Kyjev vyriešiť problém a vrátiť región Ukrajine bez zvláštneho statusu“. Ukrajinská vláda to síce nehovorí verejne, ale „taký by bol výsledok“, domnieva sa Lavrov.

Vyslanie mierových síl do Donbasu navrhujú už dlhší čas Kyjev aj Moskva, rozdiel je ale v názoroch na ich rozmiestnenie a mandát. Rusko trvá na tom, aby mierové zbory strážili front medzi ukrajinskou armádou a separatistami, Kyjev žiada umiestnenie „modrých prilieb“ i na rusko-ukrajinskej hranici, ktorú kontrolujú separatisti podporovaní z Ruska.

Rusko teraz navyše navrhlo, aby modré prilby chránili neozbrojených pozorovateľov OBSE. Všade, kam by išli, sprevádzali by ich príslušníci misie OSN, predostrel Lavrov predstavy Moskvy.

Lavrov: EÚ a USA by s mali vyjadriť jasne

Šéf ruskej diplomacie tiež vytkol ukrajinskému ministrovi vnútra Arsenovi Avakovovi, že sa vraj otvorene vyjadril pre nahradenie minských dohôd inými. Avakov údajne oznámil, že ukrajinské bezpečnostné sily budú čoskoro dostatočne silné na to, aby problém vyriešili bez dohôd z Minsku.

Ruský minister zahraničia tiež vyzval k jasnej reakcii Západu a Spojených štátov. „Vzhľadom na skutočnosť, že USA sú hlavným ochrancom ukrajinských úradov, žiadame vás, aby ste vzali na vedomie svoju zodpovednosť a požiadali Kyjev, aby si také výroky odpustil,“ citovala ruského ministra zahraničia agentúra APA.

Minské dohody boli uzavreté vo februári 2015. Ukrajina, Rusko, Francúzsko, Nemecko a zástupcovia separatistov podpísali dohodu, ktorá predpokladá pokoj zbraní a politické riešenie krízy. Pozorovatelia OBSE však medzitým zaznamenali tisícky porušení dohody. OSN odhaduje, že od roku 2014 bolo v konflikte na východe Ukrajiny zabitých viac ako 10 000 ľudí.