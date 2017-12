V Austrálii začal platiť zákon umožňujúci manželstvá homosexuálov

Sobáš osôb rovnakého pohlavia bude legálny od soboty, keď manželstvo homosexuálov uzavreté v zahraničí budú uznané, ako by boli uzavreté podľa austrálskeho zákona. Dvojice rovnakého pohlavia, ktoré chcú vstúpiť do manželstva, tak budú môcť po podaní žiadosti urobiť od soboty do mesiaca čiže od 9. januára, oznámil austrálsky premiér Malcolm Turnbull.

Ministerstvo vnútra a spravodlivosti v piatok na internete zverejnilo nový pre dvojice, ktoré chcú podať žiadosť o uzavretie sobáša. Okrem mužského a ženského pohlavia na ňom pribudla aj kolónka „x“. Túto variantu formuláru vysvetľuje ako pohlavie neurčité či bližšie neurčené. Zatiaľ čo predtým sa dokument odvolával na „ženícha“ a „nevestu“, nový formulár pamätá aj na eventualitu „partner“.

Ľudia tlieskali v stoji

„Mám čo robiť, aby som svoje emócie udržal v miere rozvážnosti, ktorú mi diktuje úrad premiéra. Mám pocit, že to každú chvíľu praskne. Je to úžasné,“ povedal Turnbull po tom, čo zákon vo štvrtok schválil parlament a ľudia na galérii pre hostí tlieskali v stoji. Oslavy na Oxford Street, ktorá je centrom nočného života homosexuálnej komunity a spadá aj do Turnbullovho volebného obvodu, trvali dlho do noci.

Radnica mesta Sydney oznámila len niekoľko hodín po schválení zákona, že k uzatváraniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia bezplatne ponúka svoje priestory. Podobne urobila aj radnica ďalšej mestskej časti Sydney, Inner West. Svoje sály, kultúrne strediská a parky ponúkla bezplatne na rovnaký účel na 100 dní počnúc od 7. januára.

Záujem o využitie zákona je veľký. Neville Willis, ktorý má 98 rokov, si chce svojho 74-ročného partnera vziať už 39 rokov. „Skrátka si prajeme, aby náš vzťah bol právne zakotvený a nikto ho nemohol akokoľvek napadnúť,“ vysvetlil Willis. „A tiež sa máme radi,“ dodal. „V januári sa náš vzťah z právneho hľadiska vyrieši. Môžete tomu hovoriť svadba, ja žiadny veľký romantik nie som,“ povedal.