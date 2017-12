Izrael bombardoval pozície Hamasu v Pásme Gazy, niekoľko zranených

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda tvrdí, že bombardovali vojenské ciele radikálneho hnutia Hamas. Reagovala tak na vypálenie rakety z Pásma Gazy na izraelské územie, pri tom nebol nikto zranený.

Izraelská armáda uviedla, že bombardovali vojenský výcvikový tábor a sklad zbraní Hamasu v reakcii na raketu vystrelenú krátko predtým z Gazy. Podľa svedkov, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters, utrpeli zranenia ľudia v budove v blízkosti výcvikového tábora.

Podľa denníka The Times of Israel bolo zranených 10 ľudí, ktorí boli prevezení do nemocnice. Agentúra Reuters uviedla, že zranených bolo 25 ľudí, vrátane šiestich detí.

K vypáleniu rakety z Pásma Gazy na izraelské územie sa nikto neprihlásil, Izrael má ale za to, že za tým stojí radikálne hnutie Hamas. To vyhlásilo oddnes začiatok povstania proti Izraelu kvôli stredajšiemu oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uznáva Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Izrael Trumpov krok privítal a označil ho za historický.

Na hraniciach Pásma Gazy s Izraelom už v piatok popoludní zomrel najmenej jeden Palestínčan, ktorého zastrelila izraelská armáda pri protestoch Palestínčanov. Tí hádzali na izraelských vojakov na hraniciach kamene a posielali na nich horiace pneumatiky.