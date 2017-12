Irak ohlásil konečnú porážku Islamského štátu na svojom území

Iracký premiér Hajdar Abad ohlásil definitívnu porážku teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku. Irackej armáde a jej spojencom sa podarilo v lete IS poraziť v jeho hlavnom centre v Mosule a teraz tiež na západe krajiny, kam členovia IS utekali. Armáda oznámila, že celý Irak bol oslobodený.

Boje proti IS trvali tri roky. „Naše sily majú pod kontrolou celú hranicu so Sýriou. Ohlasujem koniec vojny proti Islamskému štátu,“ povedal Abad. Armáda vo svojom vyhlásení potvrdila, že celý Irak je slobodný.

Vojsko vytlačilo IS z Mosulu v júli a potom postupovalo ďalej na západ, kam unikali zvyšky oddielov IS. Ofenzíva proti nim v tejto púštnej oblasti začala 23. novembra. Zúčastnili sa jej tiež šiitske milície, ktoré sa podieľajú na boji proti radikálom. Abad už vtedy povedal, že IS možno považovať za porazený, ale že konečnú porážku oznámi, až skončia operácie v pohraničí.