Poľsko má novú tvár a starú politiku

Premiérom Poľska je od piatka doterajší vicepremiér a minister financií Mateusz Morawiecki (49). Noblesného bývalého bankára vymenoval prezident Andrzej Duda na miesto odstupujúcej Beaty Szydłovej. Tá si podľa všetkého presadne do vicepremiérskeho kresla. O zmene vo štvrtok večer rozhodlo vedenie vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) na návrh jej predsedu a najmocnejšieho muža Poľska Jarosława Kaczyńského.

Kaczyński cíti, že v zahraničnopo­litických vzťahoch má Morawiecki lepšie predpoklady ukázať svetu prívetivejšiu tvár ako Szydłová. politológ Benjamin Stanley z varšavskej univerzity SWPS

Kým niektorí zahraniční pozorovatelia boli náchylní za rošádou vidieť pokus lídra ultrakonzervatívnej vládnej garnitúry o vylepšenie pošramoteného obrazu Poľska vo svete, stranu PiS jej imidž zjavne až tak netrápi.

Vládni poslanci v dolnej komore parlamentu schválili kontroverzné návrhy zákonov o najvyššom súde a sudcovskej rade. „Pisokracia, pisokracia,“ skandovala opozícia. „Je to čierny deň pre poľskú demokraciu, parlamentná väčšina zrušila deľbu moci,“ vyhlásil Grzegorz Schetyna, líder najväčšej opozičnej strany Občianska platforma (PO) a vyzval prezidenta, aby ako strážca ústavy znovu vetoval sporné zákony.

Odstupujúca poľská premiérka Beata Szydłová a jej nástupca Mateusz Morawiecki na ceremónii v prezidentskom paláci. Autor: Reuters, Alik Keplicz

Duda už v lete vetoval oba sporné zákony, ktoré podľa opozície i Európskej komisie ohrozovali nezávislosť súdov. Na jeseň prezident predložil ich upravené verzie. Ani tie však podľa právnych expertov neodstránili obavy z možného politického ovplyvňovania práce justičných orgánov. Po tom, čo poslanci PiS do prezidentských návrhov vniesli desiatky zmien a dodatkov, opozícia označila oba nové zákony za absolútne neprijateľné.

Domáci pozorovatelia od príchodu Morawieckeho na čelo kabinetu neočakávajú zásadnejšiu zmenu v politickej línii vlády. „Je jasné, že vodcom tohto tábora je Jarosław Kaczyński a je to on, kto rozdáva karty bez ohľadu na to, kto je premiérom,“ povedal pre agentúru Reuters Henryk Domanski z Poľskej akadémie vied.

Prečo sa Kaczyński rozhodol v polovici volebného cyklu prepriahať? Benjamin Stanley z varšavskej univerzity SWPS vidí niekoľko motívov. „Na vnútroštátnej úrovni sa PiS netají zámerom sústrediť sa na ekonomiku. Vyzdvihnúť do popredia Morawieckeho, ktorý aj doteraz vystupoval ako tvár ekonomických úspechov tejto vlády, je preto logickým krokom,“ uviedol politológ pre Pravdu.

„Vládna strana už tiež myslí na budúcoročné miestne voľby a hľadá spôsoby, ako získať čo najviac centristických voličov. Morawiecki ako premiér tu môže pomôcť, do PiS vstúpil iba relatívne nedávno, mal väzby aj na iné strany, pôsobil dokonca ako poradca bývalého premiéra Donalda Tuska. Jeho kariéra v bankovníctve navyše môže zmierniť isté obavy v podnikateľských kruhoch,“ dodal.

Nový premiér už na budúci týždeň má zastupovať Poľsko na summite EÚ. Morawiecki nie je až tak skompromitovaný spornými krokmi vlády, ktoré Brusel kritizuje ako odklon od pravidiel právneho štátu. „Kaczyński cíti, že v zahraničnopo­litických vzťahoch má Morawiecki lepšie predpoklady ukázať svetu prívetivejšiu tvár ako Szydłová. Jeho predchodkyňa predvádzala na európskej scéne trápne grimasy. Jej sklony oportunisticky zneužívať teroristické útoky na ospravedlnenie pre odmietavý postoj poľského vedenia k utečencom nezostali nepovšimnuté medzi európskymi lídrami,“ poznamenal Stanley.

Politológ predpokladá, že Morawieckeho, ktorý dobre ovláda angličtinu a má vyberané diplomatické spôsoby, zrejme čaká lepšie prijatie. „Hoci politici PiS tvrdia, že im je ľahostajné, ako ich vnímajú v zahraničí, v skutočnosti si dobre pamätajú, že jediný prípad, keď sa preferencie ich strany prepadli, sa udial po debakli, ktorý poľská premiérka utrpela na marcovom summite EÚ,“ upozornil Stanley.