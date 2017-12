Prezident Putin je fakt. Zmení sa to?

Správa z 9. decembra 2016 zapadla do širšieho rámca snáh Moskvy podkopávať demokratické procesy, keď terčom neraz bývajú Európska únia, NATO a USA. Je ešte otázne, či Rusko nejakým spôsobom koordinovalo svoje snahy s Trumpovou kampaňou, čo sa snaží zistiť špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller, alebo mu len išlo o šírenie chaosu a rozdeľovanie a oslabovanie americkej spoločnosti. Na to v nej našla množstvo zdrojov.

Nebola to správa dňa

Minulý týždeň ohlásila svoju opätovnú prezidentskú kandidatúru súčasná hlava ruského štátu Vladimir Putin. Prvé kolo volieb sa bude konať 18. marca 2018. "Nebola to ani len prvá správa vo väčšine západných médií. Nie preto, že by to nebolo dôležité, ale preto, že sme všetci vedeli, že sa Putin do toho pustí. Západní politici netrávia príliš veľa času rozmýšľaním o ruských voľbách, lebo ich výsledok je určený vopred,“ reagoval pre Pravdu Gennady Rudkevich, odborník na medzinárodné vzťahy z Georgijskej vysokej školy.

"Dôležití odborníci na Západe dlhodobo vnímajú Putina ako pevnú súčasť ruskej politiky. Bude to tak aj v dohľadnej budúcnosti. O jeho znovuzvolení sa už rozhodlo,“ myslí si aj expert na východnú Európu Mitchell Orenstein z Pennsylvánskej univerzity.

Rusko vo svojej dezinformačnej kampani umne využíva problémy, nedostatky a neduhy, ktorými trpia liberálne demokracie. Rovnako nemá problém s podporou pravicových či ľavicových extrémistických politikov, pokiaľ sa tí držia línie Kremľa.

Je nepochybné, že Putin sa vo svojej predvolebnej kampani sústredí aj na to, že je silný líder, ktorý sa dokáže postaviť Západu. Tento argument na nemalú časť ruskej spoločnosti platí a všemožne ho podporujú médiá blízke Kremľu. Ako by však mal Západ reagovať na Putinovu snahu o znovuzvolenie, keď sa Rusko pokúšalo ovplyvňovať výsledky volieb vo viacerých krajinách?

"Je to dobrá otázka, ale sme v ťažkej situácii. Mali by americkí a európski lídri kritizovať Putina počas kampane s tým, že jeho vodcovstvo viedlo k zhoršeným vzťahom so Západom a k sankciám proti ruskej ekonomike? Takéto útoky by mohli viesť k tomu, že ich Putin využije ako verejný dôkaz, že sa ho Západ bojí a že sa mu musí postaviť. Na druhej strane, ak budú západní politici ticho, riskujú, že šéf Kremľa ovládne scénu a Rusi nebudú informovaní, ako agresívne kroky Putina otrávili vzťahy. Týka sa to aj jeho miešania sa do volieb a Putinovho správania sa k Ukrajine,“ reagoval pre Pravdu Thomas Schwartz, profesor histórie a politológie na Vanderbiltovej univerzite v Tennessee.

"Putin je fakt. USA to nemôžu zmeniť. Len Rusi o tom môžu rozhodnúť, keď z neho budú unavení,“ myslí si Orenstein.

"Trvajme na tom, že vo voľbách ide o rozhodnutie Rusov, nie o vonkajšie vplyvy. Je to nepriama kritika Putina, lebo jeho snaha narušiť hlasovanie v iných krajinách je dobre známa. Jediná reakcia západných lídrov na voľby by mala byť tá, že budú požadovať, aby bol proces spravodlivý. Je legitímne, ak by sme kritizovali pokusy režimu zastrašovať opozíciu,“ pripomenul Schwartz.

"Západné krajiny môžu upozorniť na veľké nedostatky volebného procesu. Reakciu by mali nechať na Rusov,“ tvrdí aj Rudkevich.

Únava z Putina?

Systém je však nastavený v prospech Putina. Má vysokú popularitu, ale to odráža viac fakt, že Kremeľ kontroluje reálnu demokratickú debatu. Jediným skutočne výrazným konkurentom prezidenta by v budúcoročných voľbách mohol byť Alexej Navaľnyj. Je to kritik korupcie, ktorý odhaľuje škandály elít, ale zároveň hrá na nacionalistickú strunu Rusov. Navaľnyj sa však po súdnom rozhodnutí asi nebude môcť zúčastniť na prezidentských voľbách. Na druhej strane to na neho ešte viac upriamilo pozornosť najmä mladých ľudí.

Okrem toho sa Navaľnyj snaží svoje aktivity preniesť do regiónov, nielen pôsobiť vo veľkých mestách, ako to doteraz robila opozícia proti Putinovi. Príkladom je 23-ročná Xénia Pachomová zo sibírskeho Kemerova, ktorej príbeh si všimol denník Guardian. Najprv pôsobila v Navaľného kampani ako aktivistka, potom ju v regióne začala viesť. Pachomová je z generácie Rusov, ktorí v dospelom veku poznajú len jedného lídra. Putina. Príbuzní mladej ženy majú pre jej aktivity problémy v práci, v meste niekto zverejnil jej telefónne číslo a pridal, že naň môžu volať záujemcovia o sexuálne služby.

"To, čo sa stalo v Kemerove, je extrémne, ale je to súčasť toho, čo sa deje v Rusku a je jasné, že je to riadené zhora,“ povedal Navaľnyj pre Guardian o Pachomovej prípade. "Sú náznaky, že Rusi začínajú byť unavení z Putina. Problémom je slabá ekonomika. Veci ako zákaz štartu ruských športovcov na olympiáde sú pre ľudí signálom, že niečo nie je v poriadku. Rusi možno budú zvažovať, či Putinova hyperagresívna zahraničná politika skutočne funguje, alebo len vytvára ďalekosiahle a vážne reakcie. Objavujú sa správy, že elity v krajine už uvažujú o budúcnosti bez Putina,“ pripomenul Orenstein.

Podľa odborníka však Západ nevie, či súčasný ruský systém bude trvať už len krátko, alebo ešte dlhé roky. "Najistejšie je vychádzať z toho, že Putin bude krajine vládnuť v dohľadnej budúcnosti. Zároveň je možné urobiť niektoré kroky, ktoré nepovedú k vojne, ale ktoré budú znamenať frustráciu pre ruské ambície,“ myslí si Orenstein.

Bývalý demokratický viceprezident USA Joe Biden a Michael Carpenter z Bidenovho centra pre diplomaciu a globálne vzťahy na Pennsylvánskej univerzite zverejnili minulý týždeň v magazíne Foreign Affairs článok pod názvom Ako sa postaviť Kremľu. Autori pripomínajú, že je potrebné riešiť zapojenie sa NATO, zraniteľnosť kybernetickej infraštruktúry, väčšiu transparentnosť peňazí, ktoré pritekajú do politických kampaní, či podporu občianskeho sektora a médií.

"Washington a jeho spojenci musia byť pevní a ak Rusko porušuje medzinárodné práva a suverenitu iných krajín, musí za to zaplatiť. Ale aj pri obrane amerických záujmov a ochrane liberálnych demokracií musí mať Washington otvorené komunikačné kanály s Moskvou,“ uviedli Biden a Carpenter.