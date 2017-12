Zomrel Američan, ktorý dezertoval do Severnej Kórey. Hovoril o bití a brutálnych zákrokoch

Vo veku 77 rokov zomrel bývalý seržant americkej armády Charles Jenkins, ktorý zbehol v roku 1965 od svojej jednotky do Severnej Kórey. Informovala o tom agentúra AP. Severokórejský režim umožnil Jenkinsovi krajinu opustiť v roku 2004, od tej doby žil v Japonsku.

Jenkins zomrel v pondelok na zlyhanie srdca, uviedla japonská televízia NHK. Jeho manželka Hitomi Sogaová, ktorá bola tiež v KĽDR zadržiavaná, vo vyhlásení uviedla, že je manželovou smrťou úplne zaskočená.

Brutálne zákroky

Američan v roku 1965 prešiel do KĽDR cez demilitarizovanú zónu, ktorá oddeľuje Severnú Kóreu od Južnej Kórey. Svoje zbehnutie zdôvodnil tým, že sa bál preloženia do Vietnamu, kde v tom čase do vojny vstúpili Spojené štáty. Tiež tvrdil, že predpokladal, že v KĽDR bude môcť raz požiadať o azyl v Sovietskom zväze, cez ktorý by sa nakoniec vrátil do USA.

Jenkins ale azyl od Moskvy nikdy nezískal a v totalitnej krajine vyučoval angličtinu. Účinkoval aj v niekoľkých severokórejských propagandistických filmoch, kde zastával role západných zloduchov. O živote v KĽDR vypovedal, že ho väznitelia často bili a vykonávali na ňom brutálne lekárske zákroky, keď mu napríklad bez umŕtvenia vyrezali vojenské tetovanie.

Trest prišiel aj po rokoch

V roku 1980 ho Severokórejčania prinútili oženiť sa s unesenou Japonkou Sogaovou, ktorá bola do KĽDR zavlečená k výcviku špiónov. V roku 2002 umožnil Pchjongjang Sogaovej odísť do Japonska, kam o dva roky neskôr mohol odcestovať aj Jenkins.

Po príchode do Japonska sa Jenkins vydal americkej justícii. Americký vojenský súd ho poslal za dezerciu na 30 dní do väzenia, bol takisto degradovaný. Trest, ktorý si odpykal na americkej námornej základni v japonskej Jokosuke, mu bol nakoniec za vzorné správanie skrátený na 25 dní.

Jenkins bol jedným zo štyroch amerických vojakov, ktorí v 60. rokoch utiekli do KĽDR, ako jediný ale mohol krajinu nakoniec opustiť.