Ruská tajná služba odhalila teroristickú bunku

Podľa agentúry Reuters to na rokovaní ruského protiteroristického výboru oznámil šéf FSB Alexander Bortnikov. Uviedol, že bunku tvorili ľudia pôvodom zo stredoázijských republík.

„V rámci operácie FSB bola odhalená v oblasti Moskvy skupina ľudí pochádzajúcich zo Strednej Ázie, ktorá plánovala teroristické útoky, a to predovšetkým s využitím samovražedných atentátnikov,“ povedal Bortnikov. Dodal, že bezpečnostné jednotky pri pondelňajších raziách našli improvizované výbušné zariadenia, strelné zbrane a muníciu.

Bortnikov tiež uviedol, že v tomto roku ruské úrady zmarili prípravu 61 zločinov súvisiacich s terorizmom, z ktorých 18 boli chystané atentáty. Odhalili 56 teroristických buniek a zatkli vyše 1000 ľudí podozrivých z terorizmu. „Bezpečnostné zbory majú situáciu plne pod kontrolou,“ uistil.

Bortnikov zároveň varoval pred návratom radikálov zo Sýrie do Ruska. Riaditeľ tajnej služby povedal, že islamisti sa teraz po porážke teroristického hnutia Islamský štát (IS) budú chcieť vrátiť do Ruska. Moskva už vyhlásila svoje víťazstvo nad IS a prezident Vladimir Putin nariadil postupné sťahovanie ruských vojakov zo Sýrie.

Problém s radikálmi, ktorí predtým pôsobili či ešte stále pôsobia v IS, rieši tiež Európska únia. Európsky policajný úrad Europol odhaduje, že k islamistom odišlo z Európy niekoľko tisíc ľudí, z ktorých časť sa vrátila.