Atentátnik z New Yorku sa zrejme inšpiroval útokmi v Európe

Akayed Ullah, atentátnik z New Yorku. Autor: SITA/AP

Atentátnik Akayed Ullah pôvodom z Bangladéša, ktorý sa v pondelok v podchode metra pod autobusovou stanicou na Manhattane v New Yorku pokúsil odpáliť, sa inšpiroval teroristickými útokmi v Európe. S odvolaním sa na vyšetrovateľov o tom informovali americké médiá.

Autobusovú stanicu, ktorá patrí k najrušnejším nielen v Spojených štátoch, ale aj na svete, si potom vybral pre všadeprítomnú vianočnú reklamu a výzdobu.

Dvadsaťsedemročný Ullah vyšetrovateľom podľa denníka The New York Times povedal, že improvizované výbušné zariadenie na svojom tele odpálil ako odvetu za americké nálety proti teroristickému hnutiu Islamský štát (IS) v Sýrii a ďalších krajinách.

Ďalšie médiá potom s odvolaním sa na svoje zdroje uviedli, že svoj čin považuje aj ako odplatu za vpád do Palestíny, kde sú po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela nepokoje.

Americké médiá takisto bez spresnenia napísali, že inšpiráciu našiel v teroristických útokoch v Európe v čase Vianoc. Vlani v decembri zahynulo na adventnom trhu v Berlíne 12 ľudí vrátane Češky, keď do davu vrazil terorista s kamiónom.

V novembri 2015 potom rozsiahly teroristický útok zažil Paríž, kde radikáli pri bombových a streleckých útokoch zabili na 130 ľudí.

Návod našiel na internete

Vyšetrovatelia už v pondelok uviedli, že Ullah sa síce hlási k IS, ale že konal zrejme úplne sám, lebo nebol s teroristickou sieťou v aktívnom kontakte.

Návod na zostrojenie bomby našiel na internete a všetok potrebný materiál si kúpil s výnimkou rúrky, ktorú vzal na stavbe, kde pracoval ako elektrikár. Výbušné zariadenie potom zostavil v byte v newyorskej štvrti Brooklyn, kde býval.

Šéf newyorskej polície James O'Neill povedal, že rúrku útočník naplnil hlavičkami zápaliek, na ktorých zapálenie potom použil rozbité osvetlenie z vianočného stromčeka napájané batériou. Po zapnutí svetla sa obsah rúrky vznietil a viedol k tlmenej explózii. Výbuch ale nebol silný, takže nevznikli úlomky, ktoré pri atentátoch často pôsobia ničivejšie než samotná explózia nálože.

Po výbuchu niektoré médiá špekulovali o tom, že vzhľadom na neúspech útoku mohlo zariadenie explodovať náhodne bez teroristovho úmyslu. Jeden z policajtov však denníku The New York Times povedal, že na zázname bezpečnostnej kamery, ktorá incident zachytila, je jasne vidieť, ako Ullah spája drôty, aby výbušninu aktivoval.

Zdravotný stav Ullaha, ktorý sa zotavuje na manhattanskej klinike Bellevue, lekári označujú ako vážny, na živote však ohrozený nie je. Pri výbuchu utrpel tržné zranenia a popáleniny na ruky a v oblasti brucha. Ľahko sa zranili ešte tri ďalšie osoby.