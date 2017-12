Čína údajne stavia pri hranici s KĽDR utečenecké tábory

Čína údajne buduje pri svojej hranici so Severnou Kóreou sieť utečeneckých táborov. Napísal to britský denník The Guardian s tým, že Peking sa takto pripravuje na možný príliv utečencov, ak by režim severokórejského diktátora Kim Čong-una padol a KĽDR zachvátil chaos či priamo ozbrojený konflikt.