SPD zvažuje nezvyčajný model veľkej koalície s CDU/CSU

Budúca nemecká vláda by podľa predsedu sociálnej demokracie (SPD) Martina Schulza mohla byť postavená na úplne nezvyčajných základoch.

Koalícia s CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej by mala dohodu len o niektorých programových bodoch, ktoré by spoločne presadzovala v parlamente. V ďalších by sa strany mohli správať ako opozičné. Politici CDU ale pre takúto formu spolupráce vyjadrujú len málo pochopenia.

Nezvyklý model spolupráce vedenie SPD zvažuje preto, že sa niektorým straníkom do ďalšej veľkej koalície nechce. V septembrových voľbách totiž po zatiaľ poslednej takejto koalícii dosiahli sociálni demokrati najhorší výsledok v dejinách spolkovej republiky. Obávajú sa, že by ich ďalšie volebné obdobie znovu oslabilo, a naopak posilnilo okrajové strany.

V nezvyčajnej dohode by strany nemuseli mať dlhú koaličnú zmluvu, ale iba dohodu o piatich alebo desiatich základných oblastiach. V tých ostatných by pre svoj program mohli hľadať oporu aj u parlamentnej opozície.

SPD veria, že by jej to umožnilo viac sa vymedzovať voči CDU/CSU, vďaka čomu by dvojica strán nemusela byť niektorými voličmi vnímaná ako monolitný blok. Otázkou ale je, ako sa k takýmto úvahám postaví Merkelová, ktorá dala opakovane najavo, že chce stabilnú vládu a že preferuje tradičnú veľkú koalíciu.

Spolustraníci Merkelovej úvahy sociálnych demokratov odmietli. Podpredsedníčka CDU Julia Klöcknerová povedala, že nie je pre polovičaté dohody. „Buď chcete vládnuť, alebo nechcete,“ podotkla.