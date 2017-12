Doplňovacie voľby v Alabame vyhral demokrat Jones, médiá hovoria o Trumpovej porážke

V ostro sledovaných doplňovacích voľbách do Senátu USA v Alabame zvíťazil prekvapivo demokratický kandidát Doug Jones. Po sčítaní viac ako 90 percent hlasov o tom dnes informovala agentúra AP. Jones porazil republikána z konzervatívneho krídla strany Roya Moorea, ktorého podporil aj prezident Donald Trump.

Americké médiá v prvých reakciách hodnotia Mooreovú porážku aj ako porážku šéfa Bieleho domu. Za posledných 25 rokov Alabamu v Senáte žiadny demokrat nezastupoval.

Alabamské senátorské kreslo sa uvoľnilo tento rok vo februári po tom, čo sa ho vzdal po vymenovaní ministrom spravodlivosti Jeff Sessions. Republikáni v 100-člennom Senáte držali doteraz 52 kresiel a strata mandátu túto väčšinu zmenší na kritickú hranicu. Podľa agentúry Reuters skomplikuje nové rozloženie síl v Senáte prezidentovi Trumpovi možnosti presadzovania jeho programu.

„Vždy som veril, že obyvateľov Alabamy viac vecí spája, než rozdeľuje,“ povedal Jones priaznivcom, ktorí sa zhromaždili v jeho štábe a na pódiu ho privítali búrlivými ováciami. Hlavnými témami boja, ktorý viedol, boli podľa neho dôstojnosť a rešpekt.

Šesťdesiattri­ročného Jonesa sprevádza povesť bývalého federálneho prokurátora, ktorý nemilosrdne stíhal výstrelky rasistov. Sedemdesiatročný Moore bol naopak dvakrát odvolaný z funkcie vrchného sudcu štátu Alabama za nerešpektovanie výrokov vyššieho súdu. Teraz čelí obvineniu zo sexuálnych útokov proti deviatim ženám, ktorých sa mal dopustiť v 70. až 90. rokoch minulého storočia.

Trump reagoval

„Blahoželám Dougovi Jonesovi k tvrdo vybojovanému víťazstvu,“ napísal v reakcii na výsledok volieb na twitteri prezident Trump, ktorý ešte nedávno Jonesa na twitteri označil za „bábku“.

Republikáni podľa neho budú mať čoskoro šancu získať späť jeho kreslo. „Nikdy to nekončí,“ dodal prezident. Jones by mal senátorom zostať až do roku 2021.

Južanská Alabama

Mnohí Trumpoví priaznivci považovali volebný súboj v Alabame za šancu potvrdiť kontroverzný politický program súčasného prezidenta, ktorý Mooreovú kandidatúru podporil. Konzervatívne médiá sa spoliehali na to, že republikáni v rýdzo južanskom štáte pre demokrata hlasovať nikdy nebudú.

Podľa prvých komentárov amerických médií sa ale Trump a jeho priaznivci zjavne prerátali a porážka Moorea je zároveň aj porážkou prezidenta Trumpa, ktorý kontroverzného republikána podporil, hoci ho od toho mnoho ľudí z jeho okolia odrádzalo.