Kyjev zatiaľ "väzní" Saakašviliho na slobode

„Generálny prokurátor Jurij Lucenko v parlamente jasne nazval dôvod, prečo sa tak stalo. Je jednoduchý: časť ľudí z okolia Saakašviliho oklamali a druhú časť podplatili,“ povedal pre Pravdu ukrajinský veľvyslanec v SR Jurij Muška. Zároveň pripustil, že vládna moc mohla použiť proti protestujúcim silu, ale ako zdôraznil „politicky by to bolo neúčelné“. V tejto súvislosti veľvyslanec citoval šéfa polície Kňazeva, ktorý na otázku, kedy nakoniec skončí Saakašvili za mrežami, reagoval: „Všetko má svoj čas.“

„Profesionálny revolucionár“, aspoň do takejto úlohy sa Saakašvili štylizuje, vyvolal veľké demonštrácie. Na uliciach bolo plno ľudí, ale o dva dni ho pokojne zatkli. „Nešlo síce o kriminálnika, ale na druhej strane o človeka, ktorý vyzýva na zvrhnutie prezidenta Petra Porošenka,“ pokúša sa opísať pozadie situácie Jurij Muška. A na prípadné rozohnanie obyvateľov stanového mestečka, tzv. minimajdanu, pod oknami vlády a parlamentu reagoval pripomenutím: „Majdan je vymoženosťou ľudí vyjadriť svoj názor. Ako občan nemám nič proti obsadzovaniu verejných priestorov dovtedy, kým to nespôsobuje dopravnú kalamitu a problémy so zásobovaním.“ Kyjev ako metropola je na to veľmi citlivá. Protestujúci však v tomto smere nič neporušili. „Rozohnať 300, 400 ľudí nie je problém. Máme políciu, vodné delá aj služobné psy, ale nestálo to za to. A vládna moc sa rozhodla správne, keď nevyhrocovala situáciu,“ dodal ukrajinský veľvyslanec.

V každom prípade platí, že Saakašvili je v súčasnosti „väznený“ na slobode vďaka garancii desiatich poslancov vrátane líderky opozície Julie Tymošenkovej. Je to podľa ukrajinskej strany v súlade so zákonom a napokon je to aj právo súdu rozhodnúť tak, ako rozhodol. V Kyjeve sú presvedčení, že gruzínsky „rebel“ sa nikam nepodeje. Vraj ho súdili a ešte ho budú súdiť. Generálny prokurátor Jurij Lucenko už informoval, že sa proti verdiktu odvolá na najvyšší súd. Dôvod? Saakašvili, ktorého zbavili ukrajinského občianstva, vstúpil do krajiny ilegálne, čím porušil zákon a navyše formálne utiekol po zatknutí. A to bude predmetom novej obžaloby.

Už dostal obvinenie a teraz ho čaká predvolanie na súd, na ktoré by mal pozitívne reagovať. Ak tak neurobí, tak skončí vraj za mrežami. Aj keď je v súčasnosti na slobode, stále platí, že je súdne stíhaný. Okrem iného aj preto, že podľa existujúcich dôkazov, ako sú odposluchy, filmové zábery, „minimajdan“ financovali ľudia „zvonku“. Konkrétne peniazmi magnáta Kurčenka, ktorý utiekol do zahraničia a ktorý podľa Kyjeva má vraj blízko k prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

„A tak ľudia boli v uliciach v prepočte za 80 dolárov na deň. Nie je to zlý zárobok. Saakašvili nemá rád Rusko, ale ak odtiaľ pochádzajú peniaze, tak nemá výhrady. Všetko v mene jeho hlavného cieľa – zvrhnutia prezidenta Porošenka,“ tvrdil na utorkovom stretnutí s novinármi ukrajinský veľvyslanec. V tejto súvislosti nemecký denník Frankfurter Rundschau upozornil, že „Porošenko síce prepustením Saakašviliho získal čas, ale už po niekoľký raz čelí nelákavej perspektíve“. Podľa novín vraj spočíva v tom, že politickú kariéru môže skončiť podobne ako jeho predchodca v prezidentskom kresle Viktor Janukovyč. Teda útekom do zahraničia.