Boj s Islamským štátom sa nekončí

Radikál sa podľa amerických médií priznal k tomu, že ho inšpirovali útoky na vianočné trhy v Európe iných extrémistov, ktorí sa hlásili k Islamskému štátu (IS).

Inšpirované útoky

Uláh mal podomácky vyrobenú rúrkovú bombu, ktorá najväčšie zranenie spôsobila jemu, a tak skončil v nemocnici. Nie je jasné, či zariadenie explodovalo skôr, ako radikál zamýšľal. Uláh si podľa polície vybral miesto preto, lebo tam bolo veľa vianočných plagátov a ozdôb. Za menej ako dva mesiace to bol v New Yorku druhý útok extrémistu inšpirovaného IS. Prvý sa stal 31. októbra, keď Sayfullo Saipov pôvodom z Uzbekistanu v meste vrazil dodávkou do cyklistov. Jeho krvavá jazda si vyžiadala osem obetí a 11 zranených. Aj Saipov sa zjavne inšpiroval inými podobnými činmi teroristov. Vlani v decembri takto zabil na vianočnom trhu v Berlíne 12 ľudí Tunisan Anis Amri.

Uláh prišiel do USA v roku 2011, úrady v Bangladéši tvrdia, že o ňom nemajú žiadny kriminálny záznam. Podľa agentúry AP vyšetrovateľom povedal, že si na internete pozeral videá spojené s IS a jeho útok mal byť reakciu na boj USA s organizáciou na Blízkom východe.

Čo ďalej?

Pre teroristov z Islamského štátu sú ľudia ako Akajíd dôležití, lebo držia na vodou myšlienky radikálov v čase, keď organizácia stratila už takmer celé územie, ktoré ovládala v Sýrii a Iraku.

Je to však splnená misia? Sýria, kde Rusko oznámilo porážku IS, zostáva obrovským politickým problémom. Diktátora Bašára Asada, ktorého režim má na svedomí väčšinu obetí viac ako šesť rokov trvajúcej občianskej vojny, držia v kresle sýrskeho prezidenta prakticky len jeho vzťahy s Moskvou a Teheránom. I keď sa zdá, že konflikt vyhral, dostal sa do klientskeho postavenia a jeho osud určia Irán a Rusko. Otázkou je, čo bude s krajinou, kto prispeje na jej obnovu a aký vplyv budú mať v rozdrobenej spoločnosti radikáli.

O niečo optimistickejšia situácia je v Iraku. Jeho premiér Hajdar Abádí počas víkendu uviedol, že IS v Iraku prehral vojnu. Lenže aj tu platí, že jedna vec je poraziť teroristickú organizáciu vojensky a druhá vyhrať mier. To prvé sa podľa predsedu vlády v Iraku podarilo po viac ako troch rokoch po tom, čo extrémisti začali dominovať nad časťou regiónu. Na to v Iraku využili aj nespokojnosť sunnitskej menšiny s tým, ako sa k nej správala vládnuca šiitská väčšina.

"Hoci posledné časti územia, ktoré IS ovládal, sa podarilo oslobodiť, nedá sa povedať, že by jeho členovia prestali existovať. Ich pokračujúca prítomnosť v krajine bude mať následky. IS sa mení z kvázi štátu na klasickú teroristickú skupinu, ktorá bude z času na čas schopná vykonávať útoky v Bagdade aj inde,“ reagoval pre Pravdu Feisal al-Istrabadi z Centra pre blízkovýchodné štúdie na Indianskej univerzite. "Ešte zložitejší problém ako vojenská operácia proti IS bude rekonštrukcia integračnej politiky v krajine, ktorá bude v sebe zahŕňať zmierenie a zapojenie slabších skupín do myšlienky spoločnej irackej identity,“ pripomenul al-Istrabadi, ktorý v rokoch 2004 až 2007 pôsobil ako zástupca irackého veľvyslanca pri OSN.

IS teda len tak nezmizne a rovnako jeho bojovníci a medzi nimi ani zahraniční občania. Stále tu ako hrozba pre Západ zostáva kombinácia domácich radikálov a vracajúcich sa členov IS, ktorí opúšťajú Blízky východ po strate území v Iraku a Sýrii. Netýka sa to pritom len možných útokov v Európe či USA, ale aj toho, kde by mohol IS opäť zapustiť korene.

"Tieto scenáre sú dôsledkom širšieho trendu, ako sa radikálna ideológia Islamského štátu globálne šíri. Tisíce džihádistov okúsili bojové skúsenosti. IS je oslabený v Sýrii a Iraku, takže je pravdepodobné, že svoje vedomosti a schopnosti budú extrémisti exportovať,“ uviedol pre Pravdu bezpečnostný odborník Jean-Marc Rickli z Centra pre bezpečnostnú politiku v Ženeve. "Niektorí sa vrátia domov, ale je veľmi pravdepodobné, že mnohí pôjdu do Líbye, Afganistanu a Jemenu. Berme do úvahy aj taký fakt, že IS ako neštátny aktér bol schopný aktívne použiť chemické zbrane. Hoci tento program skončil, keď organizácia stratila iracký Mosul, jej členovia môžu stále mať vedomosti a schopnosti, ktoré by mohli využiť v budúcnosti,“ myslí si Rickli.