Izrael zatkol viac ako 30 Palestínčanov, vrátane lídra Hamasu

Izraelská armáda pozatýkala v noci na stredu na Západnom brehu Jordánu viac ako tri desiatky Palestínčanov, ktorých viní z terorizmu a podnecovania k násiliu. Medzi zatknutými je aj šéf Hamasu na Západnom brehu Hasan Júsif. S odvolaním sa na izraelskú armádu to napísal denník The Times of Israel.