Po výbuchu plynu únik kyseliny a 40 zranených. Rakúsko trápia nehody

Pri úniku chlóru v továrni na výrobu škrobu v severorakúskej obci Aschach an der Donau sa zranilo viac ako 40 ľudí, z toho až deväť vážnejšie.

Stovky pracovníkov evakuovali, informovala agentúra APA. Na mieste zasahovalo množstvo hasičov a záchranárov. Firma Agrana, v ktorej prevádzke sa incident odohral, ​​sa domnieva, že únik spôsobila technická porucha. Presná príčina nešťastia je však nejasná, rovnako ako rozsah škôd.

Podľa hovorcu firmy výroba tento týždeň stála kvôli plánovanej revízii a odstávke. Ráno o 8:00 unikol plyn z jednej nádrže. Zhruba 40 ľudí previezli do nemocníc v Linzi a Welse, uviedla Birgit Gitterleová z miestneho Červeného kríža. Podľa APA až deväť ľudí utrpelo vážne zranenia. Ľudia sa sťažovali väčšinou na problémy s dýchaním.

Záchranné tímy zasahovali na mieste v hojnom počte. Nasadené boli aj tri vrtuľníky a 20 sanitiek. Len z Červeného kríža zasahovalo 60 zdravotníkov. Pomocnú ruku poskytlo aj osem praktických lekárov z okolia.

Všetkých 200 pracovníkov, ktorí boli v čase nešťastia na mieste, podľa hovorcu firmy Agrana evakuovali. Podľa Červeného kríža do bezpečia presunuli dokonca až 300 osôb.

Spoločnosť Agrana dúfa, že čoskoro obnoví prevádzku. „Hasiči priebežne vykonávajú merania, v kontakte sme aj so všetkými úradmi,“ uviedla firma.

V závode v Aschach vyrába Agrana kukuričný škrob. Po októbrovom rozšírení továrne má spracovávať 540 000 ton kukurice ročne, čo je o tretinu viac ako doteraz.

V utorok ráno došlo v obci Baumgarten an der March neďaleko hraníc so Slovenskom k výbuchu plynovej stanice, pri ktorom zahynul jeden muž a 21 ľudí utrpelo zranenia, z toho piati vážne. Jeden zo zranených bol aj Slovák. Podľa rakúskej polície bola spúšťačom explózie, ktorá sa stala približne o 9:00, technická príčina. Nehoda v kľúčovom plynárenskom uzle narušila dodávky plynu do krajín na juh a juhovýchod od Rakúska.