Zeman vymenoval Babišovu vládu

V novej vláde budú: minister životného prostredia Richard Brabec, dopravy Dan Ťok, minister zahraničia Martin Stropnický, spravodlivosti Robert Pelikán, ministerka obrany Karla Šlechtová, ministerka pre rozvoj Klára Dostálová, ministerka financií Alena Schillerová, minister vnútra Lubomír Metnar, minister priemyslu Tomáš Hüner, ministerka práce Jaroslava Němcová, minister zdravotníctva Adam Vojtěch Ilja Šmíd, minister kultúry, minister pôdohospodárstva Jiří Milek a Robert Plaga, minister školstva.

Zeman novým ministrom povedal: „Občas vám tvrdia, že ste neplnohodnotná vláda, pretože ešte nemáte dôveru v Poslaneckej snemovni. Keď si prečítate Ústavu ČR, zistíte, že nepozná pojem neplnohodnotná vláda. Vláda je plnohodnotná okamihom, kedy ju vymenujem, čo sa práve stalo.“

Prezident poďakoval novým ministrom za spoluprácu: „Chcel by som im poďakovať za zaujímavú priateľskú a korektnú diskusiu, ktorá ma presvedčila, že veľmi dobre zapadnú do novo formovaného vládneho tímu.“

Bývalý minister financii Andrej Babiš oboznámil prezidenta Zemana so zložením svojej vlády pred dvomi týždňami. Prezident Babiša vymenoval za premiéra v stredu minulý týždeň.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ktoré sa v Česku konali na konci októbra síce jasne vyhralo hnutie ANO doterajšieho ministra financií Andreja Babiša, avšak povolebné rokovania so stranami ukázali, že Babišovo hnutie nebude môcť zostaviť väčšinovú vládu, keďže väčšina strán, ktoré sa do Snemovne dostali, s ním odmietli spoluprácu.