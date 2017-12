Britský parlament si vybojoval právo vetovať brexit

Dolná snemovňa britského parlamentu prijala v stredu zákon, podľa ktorého akákoľvek výsledná podoba brexitu, teda dohody o odchode Veľkej Británie z Európskej únie, bude na to, aby vstúpila do platnosti, vyžadovať aj súhlas britského parlamentu. Fakticky si tak parlament vybojoval sám pre seba právo veta vo veci brexitu. To okrem iného znamená, že zmluvu o vystúpení krajiny z únie, na ktorej sa dohodne britská vláda s EÚ, môže parlament zablokovať, a rovnako môže – zatiaľ čisto hypoteticky – zablokovať aj samotný brexit.

Za túto novelizáciu hlasovalo 309 poslancov Dolnej snemovne, proti ich bolo 305. Znamená to, že k opozícii sa museli pripojiť aj niektorí poslanci Konzervatívnej strany britskej premiérky Theresy Mayovej. Tá ešte do poslednej chvíle poslancov vyzývala, aby v rokovaniach o brexite ponechali vláde voľné ruky.

Premiérka a minister pre vystúpenie Veľkej Británie z EÚ David Davis poslancom sľubovali, že vláda žiadnu zmluvu o brexite bez súhlasu parlamentu neprijme. Opoziční labouristi však argumentovali, že takáto garancia im nestačí a parlament si musí právomoc vyjadriť sa k brexitu poistiť zákonom.