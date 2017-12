Trump junior vypovedal v Senáte o role Moskvy v ovplyvňovaní amerických volieb

Syn amerického prezidenta Donald Trump mladší vypovedal pred senátnym výborom pre tajné služby, ktorý vyšetruje úlohu Ruska v kampani pred vlaňajšími prezidentskými voľbami v Spojených štátoch. V noci o tom informovala agentúra Reuters. Podrobnosti o vypočutia e zverejnené neboli.

Zákonodarcovia sa zaujímali o stretnutie Trumpa mladšieho s ruskou právničkou Natal Veselnickou, ktorá sa uskutočnila vlani v júni v newyorskom mrakodrape Trump Tower. Prezidentov syn tvrdí, že od stretnutia očakával možné kompromitujúce informácie o vtedajšej otcovej demokratickej rivalke Hillary Clintonovej, ale nakoniec sa nič zaujímavé nedozvedel. Rokovania sa vtedy zúčastnili aj Trumpov zať Jared Kushner a vtedajší šéf Trumpovho volebného štábu Paul Manafort.

Trump junior pred týždňom vypovedal o ruskom vplyve a ruských kontaktoch pred výborom Snemovne reprezentantov pre tajné služby, ktorý ruskú kauzu takisto vyšetruje. Stredajšie vypočutie trvalo podľa informácií Reuters deväť hodín, pred týždňom vypovedal Trump mladší o hodinu menej.

Predseda senátneho výboru Richard Burr v utorok vyhlásil, že vyšetrovanie v tomto roku uzavreté nebude. Možným ruským zásahom do volieb v USA sa nezávisle od Kongresu venuje zvláštny vyšetrovateľ Robert Mueller, ktorému túto úlohu zverilo ministerstvo spravodlivosti. Muellerov tím sa sústredí aj na to, či prezident Donald Trump či jeho najbližší poradcovia vedeli o rozsahu kontaktov členov Trumpovej kampane s osobami napojenými na Rusko. Moskva popiera, že by sa snažila do amerických volieb zasiahnuť.