"To sa nemôže opakovať." Úrady poznali obete berlínskeho útoku skoro, príbuzných informovali po dňoch

Už niekoľko hodín po minuloročnom decembrovom teroristickom útoku v Berlíne úrady poznali totožnosť 11 zo 12 obetí, príbuzných ale o osude ich blízkych informovali väčšinou až za dva či tri dni. Zahraničným novinárom v nemeckej metropole to povedal berlínsky splnomocnenec pre obete útoku Roland Weber, podľa ktorého sa takýto prístup nesmie opakovať. Weber je presvedčený, že je to jedna z vecí, ktorá ukazuje, že Nemecko nebolo na podobnú udalosť pripravené.

Krátko po útoku na vianočný trh z 19. decembra minulého roka sa podľa Webera úrady rozhodli, že budú pri identifikácii obetí postupovať podobne ako v prípade pádov lietadiel, kedy je veľmi ťažké mŕtvych identifikovať.

„Keď rozbehnete takú mašinériu, tak nestačí, že mŕtvy má pri sebe preukaz totožnosti. Nestačí ani, keď porovnáte DNA, potrebujete naviac ešte porovnanie informácií o zuboch. To potom skutočne trvá dva až tri dni,“ uviedol Weber, podľa ktorého sa tak ale zbytočne preťahovala neistota u pozostalých.

„To nemuselo byť, pretože z rozhovorov so súdnymi lekármi som zistil, že už prvú noc bolo po niekoľkých hodinách bezpečne identifikovaných 11 z 12 obetí, pretože pri sebe mali preukaz totožnosti a žiadne ťažké poranenia hlavy,“ podotkol. Už prvú noc tak bolo možné príbuzným oznámiť, čo sa s ich blízkymi stalo.

Česká sťažnosť

Na postup úradov sa v tomto ohľade sťažoval aj Čech Petr Čižmár, ktorého manželka Naďa pri útoku zomrela. „Keby aspoň povedali: Dobre, situácia je tá, že tu máme v mrazničke najskôr vašu manželku, je to tak na 95 percent, ale na 100 percent vám to môžeme povedať, až urobíme celú identifikáciu. To mne pokojne povedať mohli, nemusel by som čakať tri dni,“ povedal minulý týždeň v rozhovore s ČTK.

Nemecké úrady na sťažnosti Čižmára i ďalších pozostalých budú reagovať. Odteraz sa bude postupovať individuálne, a keď súdni lekári povedia, že na identifikáciu nie sú potrebné ďalšie testy, nebudú sa robiť. „Pretože toto sa nemôže opakovať. To je samozrejme úplne neznesiteľná situácia, keď pozostalí a príbuzní niekoľko dní nevedia, kto, kedy a kde zomrel. To nejde a to sa už tiež nebude opakovať,“ povedal berlínsky splnomocnenec Weber na otázku ČTK.

Ďalšie zmeny

Berlínske aj celonemecké úrady chystajú aj ďalšie zmeny. Mal by sa predovšetkým uľahčiť prístup postihnutých ku všetkým druhom pomoci, ktorá by k nim po novom mala smerovať cez jedno centrálne miesto, nie cez veľa rôznych. S podobným odporúčaním prišiel v stredu aj vládny splnomocnenec pre obete útoku Kurt Beck.

„Veľmi skoro sa ukázalo, že sme nikto neboli na útok takého rozmeru pripravení,“ pripustil Weber, ktorý podľa svojich slov dobre rozumie kritike pozostalých. Tí nedávno kancelárke Angele Merkelovej napísali otvorený list, v ktorom okrem iného tvrdia, že „v Nemecku chýba základná profesionalita v zaobchádzaní s terorizmom“.

Zmeny prídu podľa Webera práve aj vďaka tlaku postihnutých a médií. „Záver po jednom roku je: Tak, ako sa to odohralo, to už v budúcnosti nemôže byť,“ dodal.