Ak Babišova vláda dôveru nezíska, Zeman ho vymenuje za premiéra opäť

Na štart mandátu nového kabinetu sa postavilo deväť nováčikov a päť staronových ministrov. Vo vláde sú aj štyri ženy.

Po zložení sľubu sa kabinet zišiel na prvom rokovaní a časť ministrov ešte večer uviedol šéf vlády oficiálne do úradu. Zeman aj Babiš vo svojich prejavoch, ako aj v odpovediach na otázky novinárov dali najavo, že na pôvodných už dávno známych postojoch nič meniť nebudú. Týkalo sa to predovšetkým otázky dôvery vláde. Podľa niektorých kritikov totiž bez nej je Babišov kabinet vraj „neplnohodnotný“.

„Ústava takýto termín nepozná,“ reagoval prezident na hlasy, podľa ktorých kým kabinet nezíska dôveru, tak by nemal podnikať „principiálnejšie rozhodnutia“. Zeman zároveň zopakoval, že ak vláda nezíska 10. januára dôveru v parlamente, tak opäť vymenuje Babiša za premiéra a dá mu ešte viac času na jej získanie.

Už teraz však nastupujúci kabinet hnutia ANO Andreja Babiša aj bez získanej dôvery môže podľa právnikov podnikať ďalekosiahle kroky. Napríklad v prípade výmeny námestníkov, zástupcov ministerstiev vo firmách so štátnou účasťou, šéfov tajných služieb alebo v prípade zvýšenia dôchodkov a učiteľských miezd. Teda okrem zmien v zákonoch, na ktoré potrebuje vláda podporu poslancov, má vládna pätnástka celkom voľnú ruku.

„Želáme si všetci, aspoň v tejto miestnosti, vonku to až tak neplatí, aby niekedy vo februári bolo možné zablahoželať Andrejovi Babišovi k získaniu dôvery v Poslaneckej snemovni,“ vyhlásil Zeman, čím naznačil, že v zápase Babišovej vlády o dôveru poslancov ráta s pozitívym výsledkom až v "druhom“ kole.

Český premiér Andrej Babiš (vľavo) a prezident ČR Miloš Zeman po vymenovaní nového kabinetu. Autor: Reuters, DAVID W CERNY

Kabinet Andreja Babiša Predseda – Andrej Babiš Obrana – Karla Šlechtová

Obrana – Vnútro – Lubomír Metnar Zahraničie – Martin Stropnický

Zahraničie – Spravodlivosť – Robert Pelikán Práca a sociálne veci – Jaroslava Němcová

Práca a sociálne veci – Financie – Alena Schillerová Školstvo – Robert Plaga

Školstvo – Priemysel a obchod – Tomáš Hüner Miestny rozvoj – Klára Dostálová

Miestny rozvoj – Doprava – Dan Ťok Zdravotníctvo – Adam Vojtěch

Zdravotníctvo – Poľnohospodárstvo – Jiří Milek Kultúra – Ilja Šmíd

Kultúra – Životné prostredie – Richard Brabec

V súvislosti s prípadným opätovným vymenovaním Babiša za premiéra pripomenul, že sa stretol s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán a „z rokovania som nadobudol pocit, že niektoré z nich napokon dajú dôveru kabinetu“. Na otázku, ktoré sú to, odmietol odpovedať s tým, že by to bol pre ne „bozk smrti“. Podľa niektorých by mohlo ísť o ČSSD, KSČM prípadne SPD Tomia Okamuru.

„Pravdepodobne tak urobia až v čase, keď sa bude vláda opäť uchádzať o dôveru poslancov. Nechcú možno stratiť prestíž,“ špekuloval prezident Zeman. Napokon pripomenul, že Babišov kabinet môže vládnuť aj bez dôvery, ako to bolo v prípade vlády Mirka Topolánka. Vtedy ho prezident Václav Klaus nechal pracovať od septembra do januára. „Niekedy sa musíme riadiť historickými analógiami," dodal Zeman.

Napokon ani vláda Jiřího Rusnoka, ktorá nastúpila do úradu v júli 2013 z podnetu prezidenta Zemana, nezískala podporu v dolnej komore snemovne. Napriek tomu zvýšila minimálnu mzdu, vymenila vedenie českých železníc a schválila zmeny v diplomatickom zbore alebo aj v prípade nákupov vojenskej techniky za stovky miliónov korún.

Andrej Babiš vo svojom krátkom príhovore o. i. zdôraznil, že „nie je možné nerobiť nič a čakať na dôveru". Podľa neho bude riešiť v prvom rade dôchodkovú reformu, situáciu seniorov či elektronizáciu štátnej správy.

Šéf nového českého kabinetu zároveň poďakoval prezidentovi Zemanovi, že vládu vymenoval práve v stredu, pretože od štvrtka sa po prvýkrát, už ako premiér vymenovaného kabinetu, zúčastní na dvojdňovom summite EÚ, kde sa bude podľa jeho vlastných slov usilovať „vrátiť Českú republiku na špičku Európy, čo si zaslúži“. Hlavne o tom hovoril v stredu, ešte pred vymenovaním vlády, aj na rokovaní výboru pre európske záležitosti.