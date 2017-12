Putin bude kandidovať ako nezávislý, chce získať podporu občanov aj strán

Ruský prezident Vladimir Putin nepôjde budúci rok v marci do prezidentských volieb ako kandidát vládnej strany Jednotné Rusko. Oznámil to na bilančnej tlačovej konferencii v Moskve. Kandidovať bude ako nezávislý, počíta však so širokou podporou občanov i politických strán.

Vo voľbách je Putin favoritom, podľa prieskumov ho podporuje okolo 80 percent Rusov. Prezident v úvode tlačovky obsiahlo hovoril o úspechoch svojho vládnutia a potvrdil tak predpovede komentátorov, že dnes de facto začne volebná kampaň.

Putin vyhlásil, že ruská opozícia neponúka konkurencieschopný politický program, ktorý by občanov zaujal. Upozornil pritom, že politické prostredie musí byť konkurenčné, „vyvážený politický systém“ sa podľa neho bez politickej súťaže nezaobíde.