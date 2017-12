Rakúsko bude mať novú vládu do Vianoc, tvrdí Kurz

Šéf rakúskych ľudovcov (ÖVP) a pravdepodobný budúci kancelár Sebastian Kurz potvrdil, že Rakúsko by už budúci týždeň malo mať novú vládu. Koaličné rokovania ÖVP s pravicovou Slobodnú stranou Rakúska (FPÖ) sú "v cieľovej rovinke" a dohoda o vytvorení vlády by mala byť hotová do budúceho týždňa, prezradil dnes Kurz novinárom potom, čo o stave koaličných rozhovorov informoval prezidenta Alexandera Van der Bellena.

Až 31-ročný Kurz priviedol ľudovú stranu k víťazstvu v parlamentných voľbách 15. októbra s programom a rétorikou, ktorá sa do značnej miery prelínala s postojmi protiimigračnej FPÖ. Tá sa vo voľbách umiestnila na treťom mieste, tesne za sociálnou demokraciou (SPÖ) dosluhujúceho kancelára Christiana Kerna.

„Môžem povedať, že som veľmi optimistický, že dosiahneme ciele uzavretia koaličných rozhovorov pred Vianocami,“ povedal Kurz, ktorý by sa mal stať najmladším premiérom v Európe. „Sme v cieľovej rovinke. Určite pred sebou ešte máme intenzívne dni, v ktorých pôjde predovšetkým o personálne záležitosti a priamu demokraciu. Veľmi dúfam, že to v najbližších dňoch dokážeme vyriešiť,“ povedal Kurz. Posledné personálne otázky a obsadenie ministerstiev by mali byť vyriešené do piatkovej noci.

Kurz ďalej prezradil, že prezident vyjadril niekoľko želaní ohľadom novej vlády. Dôležité pre hlavu štátu je napríklad to, aby si obe koaličné strany medzi seba rozdelili vedenie ministerstiev spravodlivosti a vnútra.

Podľa rakúskych médií by mala mať nová rakúska vláda dokopy 14 členov. Osem vládnych postov majú získať ľudovci, šesť Slobodní. Veľmi pravdepodobné je podľa pozorovateľov to, že kancelárom sa stane Kurz, vicekancelárom šéf FPÖ Heinz-Christian Strach, ministerkou zahraničia právnička a arabistka Karin Kneisslová (nezávislá za ÖVP), ministrom vnútra poslanec Herbert Kickl (FPÖ) a ministrom infraštruktúry niekdajší prezidentský kandidát FPÖ Norbert Hofer.