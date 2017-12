IS plánuje odvetu za Jeruzalem, Američanov chce ’usmažiť v plameňoch vojen’

Teroristická organizácia Islamský štát (IS) pohrozila útokmi na americkom území pre vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten minulý týždeň uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. O vyhrážke IS informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na sociálne siete.

„Budeme vykonávať viac operácií vo vašej krajine a usmažíme vás v plameňoch vojen, ktoré ste začali v Iraku, Jemene, Líbyi, Sýrii a Afganistanu. Len počkajte,“ uviedol IS vo vyhlásení na jednej zo svojich stránok. Amerického prezidenta Trumpa označil IS za „psa“ a pohrozil samovražednými atentátmi v Spojených štátoch. Ako dôvod uviedol Trumpovo vyhlásenie o Jeruzaleme.

Jeruzalem je najhorúcejším bodom izraelsko-palestínskeho konfliktu, pretože ho obe strany chcú za svoje hlavné mesto. Preto Trump svojím vyhlásením vystupňoval napätie v oblasti a popudil moslimský svet.

Protesty v Betleheme.

Za ohrozenie bezpečnosti v regióne ho kritizovalo mnoho západných krajín a aj Európska únia. Palestínske hnutie Hamas vyhlásilo kvôli tomu už minulý týždeň ďalšie intifády – povstania proti Izraelu.

Organizácia Islamský štát v posledných mesiacoch stratila značné územia, ktoré v Iraku a Sýrii dobyla pred zhruba tromi rokmi. V súvislosti so stratou územia sa bezpečnostní experti obávajú novej fázy boja tohto teroristického zoskupenia, ktoré tak zrejme zintenzívni samovražedné atentáty v rôznych krajinách sveta.

Minulý týždeň iracký premiér Hajdar Abád ohlásil definitívnu porážku IS v Iraku. V Sýrii oznámila pred pár dňami ruská armáda ako spojenec sýrskych vládnych jednotiek, že tam splnila svoju úlohu – poraziť IS v Sýrii. Podľa hovorcu medzinárodnej koalície vedenej Spojenými štátmi v Iraku a Sýrii stále zostáva na 3 000 bojovníkov IS, ktorí stále predstavujú hrozbu.