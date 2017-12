Nočné rokovania zmeny nepriniesli. Kvóty rozdeľujú úniu aj naďalej

Približne do pol jednej ráno diskutovali v noci na dnes hlavy štátov a vlád štátov Európskej únie o migračnej problematike. Pri odchode pred novinármi neskrývali, že pohľady krajín sa líšia predovšetkým vo „vnútornom rozmere“ migračnej problematiky, teda ohľadom vzájomnej solidarity medzi členskými štátmi. Pri odchode z rokovaní to uviedla napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Večerné a nočné neformálne diskusie, z ktorých sa žiadne konkrétne závery ani nečakali, tak len potvrdili to, čo lídrom už začiatkom týždňa napísal predseda ich schôdzok Donald Tusk. V liste, ktorým ich do Bruselu pozval, totiž upozornil, že členské krajiny rozdeľuje predovšetkým otázka potreby trvalého mechanizmu prerozdeľovania migrantov podľa kvót tak, ako ho pre prípad krízy do návrhu reformy únijného azylového systému už v máji 2016 zapracovala Európska komisia.

Nový český premiér Andrej Babiš, pre ktorého bol štvrtok na summite premiérou, pri odchode novinárom povedal, že v diskusii o migrácii „boli niektorí dosť agresívni“. Myslí si však, že krajinám, ktoré kvóty odmietajú, sa môže podariť získať pre svoj pohľad ďalších spojencov.

Odpor z východu

Krajiny zo stredu a východu EÚ kvóty jednoznačne odmietajú – a Babiš to neváhal jednoznačne zopakovať. Uviedol ale tiež, že ČR už nebude v otázke kvót prehlasovaná tak, ako sa to stalo v septembri 2015, kedy štáty napriek odporu menšiny z nich presadili jednorazový mechanizmus prerozdeľovania žiadateľov o azyl.

Možnosť rozhodnúť o veci „kvalifikovanou väčšinou“, teda hlasovaním v ministerskej rade ale stále nie je vylúčená. Upozornil na to v noci pri odchode z rokovaní predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Vylúčené to podľa neho nie je, ak sa o reforme únijného azylového systému nepodarí dohodnúť konsenzom.

Hľadanie konsenzu

Práve Tuskom zvolaná „otvorená a priama“ debata má hľadaniu konsenzu pomôcť. Podľa informovaných činiteľov EÚ teraz prezidenti a premiéri diskutovali ďaleko pokojnejšie, než sa v prípravných rokovaniach začiatkom týždňa darilo diplomatom, ktorí summit pripravovali.

Na hľadanie konsenzu ohľadom toho, ako ďalej pokračovať s reformou únijného azylového systému, si šéfovia štátov a vlád EÚ dali už v októbri čas do polovice budúceho roka.