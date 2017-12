Policajti zastrelili muža pri Trnave počas pokusu o krádež auta

Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky polície dnes zasahovali pri pokuse o krádež auta v obci Opoj v Trnavskom kraji, následnú streľbu neprežil jeden z podozrivých.

Ako ďalej polícia uvádza na sociálnej sieti, dvojicu policajti prichytili priamo pri čine. „Podozriví po tom, ako zbadali policajtov, nastúpili do vozidla, s ktorým na miesto prišli a snažili sa uniknúť. Na výzvy policajtov nereagovali, naopak, pri vystupovaní policajta z vozidla svoje auto nasmerovali do policajného auta, do ktorého narazili, čím zasahujúcich policajtov ohrozili. Neskôr narazili aj do druhého prichádzajúceho policajného vozidla,“ uvádza polícia s tým, že zasahujúci policajti použili služobnú zbraň a podozrivých postrelili.

„Okamžite do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci začali s poskytovaním prvej pomoci. Jeden z podozrivých zraneniam na mieste podľahol, druhý bol prevezený do nemocnice,“ dodáva polícia s tým, že viac informácií poskytne na tlačovej besede.