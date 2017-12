Trump: Rusko by malo Spojeným štátom viac pomáhať s KĽDR

Rusko by malo Spojeným štátom viac pomáhať v snahe presvedčiť Severnú Kóreu, aby sa vzdala svojich jadrových zbraní. Vyhlásil to prezident USA Donald Trump v reakcii na štvrtkový telefonát s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ruský prezident Spojené štáty obvinil, že Severnú Kóreu k zvýšenej jadrovej a raketovej aktivite vyprovokovali.

„Zásadným bodom bolo hovoriť o KĽDR, pretože by sme radi, aby nám (Putin) so Severnou Kóreou pomohol. Čína pomáha, Rusko nepomáha. Radi by sme ruskú pomoc,“ povedal podľa agentúry Reuters Trump novinárom v prvom vyjadrení k telefonátu s Putinom.

Šéf Kremľa vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že Washington aj Pchjongjang musia zastaviť zvyšovanie napätia na Kórejskom polostrove a vyzval ku krajnej opatrnosti. Dodal, že Spojené štáty ciele svojho prípadného vojenského úderu proti KĽDR presne nepoznajú, naopak protiútok zo severu by sa skončil katastrofou.

Trump si so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom v posledných mesiacoch vymieňa ostré vyhlásenia a hovorí o útoku na KĽDR v prípade provokácie. Rusko zase hovorí o nutnosti riešiť napätú situáciu v regióne diplomaticky. Možnosť rokovaní s Pchjongjangom nedávno naznačil americký minister zahraničia Rex Tillerson, čo Putin vo štvrtok ocenil.