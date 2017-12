Čo urobí Rakúsko s migráciou?

Najprv do Bruselu. Prvá cesta zavedie nového, iba 31-ročného rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza do inštitúcií Európskej únie.

Prezident Alexander Van der Bellen vymenoval koaličnú vládu jeho ľudovcov a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) na čele s Heinzom-Christianom Stracheom.

Slávnosť sa nezaobišla bez protestov. Podľa vyjadrenia rakúskej polície pre televíziu CNN proti novej vláde demonštrovalo päť- až šesťtisíc ľudí. Viacerí niesli plagáty s nápismi Nenechajte nacistov vládnuť či nacisti preč z parlamentu.

Proeurópsky smer

Kurz však sľubuje proeurópsky smer. Aj preto ide hneď do Bruselu. Zároveň vyzval na užšie partnerstvo Rakúska s Nemeckom. Kurz to povedal pre denník Bild. "Teším sa na ďalšiu spoluprácu s nemeckou vládou a najmä s kancelárkou Angelou Merkelovou, hlavne na prehlbovanie našich skvelých bilaterálnych kontaktov a vzťahov v rámci EÚ,“ vyhlásil ľudovec, ktorého vicepremiér Strache raz nazval Merkelovú najnebezpečnejšou ženou v Európe.

Kým v oblastiach financií, ekonomiky a eurozóny sa dá očakávať, že Viedeň bude sledovať postoje blízke Berlínu, otvorenou otázkou zostáva migrácia. Táto téma pritom jasne EÚ rozdeľuje, čo ukázal aj minulotýždňový summit EÚ.

Rakúsko môže v debate o reforme azylového systému zohrávať dôležitú úlohu. Jeho predošlá vláda na čele so sociálnym demokratom Christianom Kernom, v ktorej bol Kurz ministrom zahraničných vecí, postupne pritvrdzovala postoje k migrácii. Ľavicový kancelár však zároveň hovoril o solidarite a potrebe prerozdeľovania utečencov. Kurz sa však minulý týždeň postavil proti kvótam, čím sa zaradil do jedného šíku s krajinami visegrádskej štvorky.

Mení sa Rakúska politika

Rýchly pokrok v diskusii o migrácii sa neočakáva pre jarné voľby v Maďarsku a Taliansku, teda v dvoch krajinách, ktoré majú veľmi odlišné postoj. Budapešť tvrdo odmieta utečencov, v predvolebnej kampani používa krajne pravicovú rétoriku a hovorí o údajnej ochrane kresťanskej Európy. Taliansko zase čelí najväčšiemu náporu migrantov a žiada väčšiu solidaritu štátov EÚ, čo sa týka prerozdeľovania azylantov, ktorých už na svojom území má. Rím tento postoj nemení ani po minulotýždňovej iniciatíve krajín V4, ktoré ponúkli 35 miliónov eur na pomoc pri výcviku líbyjských pohraničných síl v Líbyi. Z tejto krajiny cez Stredozemné more prichádza do Talianska najviac migrantov.

Kurz prakticky vyhral voľby kopírovaním politiky krajnej pravice, čo sa týka tvrdých postojov k migrácii a integrácii. Manès Weisskircher,

Do júna budúceho roku sa však má rozhodnúť o reforme azylového systému v únii a Rakúsko preberá predsedníctvo Rady EÚ 1. júla po Bulharsku. Krajiny únie sa dohodli, že by sa o zásadných otázkach týkajúcich sa migrácie malo rozhodovať konsenzom. No zdá sa, že kompromis bude veľmi zložité dosiahnuť, preto nie je vylúčené, že bude rásť tlak niektorých štátov, aby sa o azylovom systéme rozhodovalo hlasovaním. Ak sa však Rakúsko pridá do tábora odmietajúceho akúkoľvek možnosť kvót, situácia sa ešte skomplikuje.

"To, že FPÖ mení rakúsku politiku nie je nový fenomén. Ovplyvňovala vládu už aj v opozícii. Iné je to, že Kurz prakticky vyhral voľby kopírovaním politiky krajnej pravice, čo sa týka tvrdých postojov k migrácii a integrácii. Z toho urobil hlavnú tému predvolebnej kampane. Kurzovi sa to pri hlasovaní vyplatilo. Pripomínam, že v máji 2017 FPÖ viedla v prieskumoch a ľudovci boli tretí.“ uviedol pre Pravdu politológ a člen Fóra Mercator pre migráciu a demokraciu Manès Weisskircher z Drážďanskej technickej univerzity.

Odborník si myslí, že na tému kvót sa asi často kladie viac dôrazu, ako si to zaslúži. "Európske vlády, vrátane Nemecka, budú pracovať na tom, aby znížili počet migrantov prichádzajúcich do Európy. V tom nevidím v únii nejaké nezhody,“ dodal Weisskircher.