Prvá cesta rakúskej šéfky zahraničia povedie na Slovensko, píše denník Kurier

Ministerka zahraničia, ktorú do vlády kancelára Sebastiana Kurza zasadla za Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), by mala ešte v januári zavítať aj do Maďarska.

V rozhovore so stanicou ORF arabistka a odborníčka na Blízky východ Kneisslová uviedla, že sa na prvú zahraničnú cestu chystá do „susednej stredoeurópskej krajiny“. „A nie je to Švajčiarsko,“ dodala ministerka s tým, že je tá krajina „na druhej strane“.

Nepotvrdené Slovensko

Do Švajčiarska išiel na svoju prvú štátnu návštevu pred rokom zvolený rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.

Podľa zdroja denníka Kurier pôjde Kneisslová najprv na Slovensko. Rakúske ministerstvo zahraničia to ale na otázku agentúry APA nepotvrdilo.

Sympatie k V4

Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó dnes agentúre MTI povedal, že si s rakúskou šéfdiplomatkou telefonoval a dohodli si návštevu v januári. Od stretnutia si sľubuje novú éru v rakúsko-maďarských vzťahoch.

Slovensko a Maďarsko sú rovnako ako Česko a Poľsko súčasťou takzvanej višehradskej štvorky. Slobodná strana Rakúska, za ktorú si nestraníčka Kneisslová sadla v novej rakúskej vláde, dlhodobo zaujíma predovšetkým v oblasti migrácie názory blízkej krajinám višehradskej skupiny.

V polovici októbra FPÖ, ktorú niektoré médiá označujú za krajne pravicovú, podala v parlamente dokonca návrh, aby sa Rakúsko k V4 pripojilo.

Poslanci to ale vtedy zamietli. Možnosť, že sa Rakúsko formálne pripojí k Česku, Slovensku, Maďarsku a Poľsku, vylúčil pred voľbami aj súčasný kancelár Kurz.