V Katalánsku je pred voľbami horúco, vypukla demonštrácia, premiéra vypískali

Kampaň finišuje v samotnom Katalánsku, kam prišiel aj španielsky premiér Mariano Rajoy podporiť miestnych ľudovcov.

Pred väznicu v obci Estremera neďaleko španielskej metropoly v utorok dorazili asi dve desiatky členov ultrapravicovej skupiny, ktorí výkrikmi ako Katalánsko je Španielsko narušili volebný míting strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC). Jej kandidáti prišli podporiť svojho lídra Oriola Junquerasa a ďalšieho exministra katalánskej vlády Joaquima Fornoa, ktorí sú od začiatku novembra vo väzbe kvôli úsiliu o presadenie katalánskej nezávislosti.

Europoslancov za politikmi nepustili

„Prišli sme pokojnou formou pripomenúť celému svetu, že títo ľudia sú vo väzení neprávom. Úrady tvrdia, že by na slobode podnecovali k násilným akciám. To je však nezmysel,“ vyhlásil na mítingu katalánsky exminister zahraničia Raül Romeva, ktorý kandiduje vo voľbách za ERC. „Náš projekt nie je proti Španielsku, nie je proti nikomu,“ dodal Romeva. Aj on čelí, rovnako ako celá Madridom zosadená katalánska vláda, obvineniu zo vzbury kvôli snahám o nezávislosť Katalánska.

Uväznených katalánskych politikov Junquerasa a Fornoa a dvoch katalánskych aktivistov Jordiho Sáncheza a Jordiho Cuixarta sa v utorok márne pokúsilo navštíviť sedem europoslancov (traja katalánski, dvaja francúzski, jeden flámsky a jedna lotyšská europoslankyňa). Vedenie väznice im ale návštevu opäť neumožnilo. „Toto sa nedeje v žiadnej inej európskej krajine,“ kritizoval zákaz návštevy katalánsky europoslanec Josep Maria Terricabras.

Rojoya vo Figuerase vypískali

Španielsky ľudovecký europoslanec Esteban González Pons v utorok katalánskym médiám oznámil, že cesta siedmich členov Európskeho parlamentu (EP) „nijako nereprezentuje“ postoj EP.

Líder ERC Junqueras ako jeden z prvých kandidátov už odvolil: svoj hlas poslal z väzenia poštou. Na rozdiel od svojho hlavného konkurenta na predsedu katalánskej vlády a katalánskeho expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý kandiduje za koalíciu Spoločne pre Katalánsko (JxCat) a ktorý je teraz so štyrmi exministrami v Bruseli. Pätica týchto politikov sa včas nezaregistrovala na hlasovanie zo zahraničia, takže vo voľbách svoj hlas nikomu dať nemôžu.

Podporiť katalánskych ľudovcov, ktorí sú pre jednotu Španielska, prišiel do Katalánska španielsky premiér Mariano Rajoy. V meste Figueras v provincii Girona ho dav vypískal. Rajoy vystúpil na mítingu ľudovcov v Girone po boku lídra katalánskych ľudovcov Xaviera Albiola a zástupcu španielskej vlády v Katalánsku Enrika Milla. Večer sa má Rajoy zúčastniť záveru kampane ľudovcov v Barcelone.