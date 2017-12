Počas poslednej bitky o Mosul zomrelo najmenej 9 000 civilistov

Počas poslednej bitky o Mosul zameranej na vyhnanie Islamského štátu (IS) z druhého najväčšieho mesta Iraku zomrelo podľa zistení agentúry The Associated Press (AP) 9 000 až 11 000 civilistov. Toto číslo je pritom takmer desaťkrát vyššie ako doteraz uvádzané údaje. Tieto úmrtia však nepotvrdila západná koalícia, iracká vláda ani Islamský štát. Iracké a koaličné sily by mali byť od októbra 2016 až do pádu IS v júli 2017 zodpovedné za najmenej 3 200 civilných obetí. Agentúra AP pri svojich zisteniach vychádzala zo zoznamov z márnic a početných databáz mimovládnych organizácií. Správy ministerstva zdravotníctva väčšinu obetí označujú jednoducho ako „rozdrvených“. Koalícia oficiálne priznáva zodpovednosť len za 326 mŕtvych.