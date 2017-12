Kurz sa nemení, tvrdí Kurz

Šéfov európskych inštitúcií osobne ubezpečoval, že koalícia jeho ľudovcov (ÖVP) s krajne pravicovou Slobodou stranou Rakúska (FPÖ) pod vedením Heinza-Christiana Stracheho chce byť „jasne proeurópska a odhodlaná na pozitívny príspevok k budúcemu rozvoju EÚ“.

Krajná pravica pri koaličných rokovaniach ustúpila od požiadavky vypísania referenda o vystúpení z EÚ. Dôkazom „proeurópskej“ orientácie novej vlády má byť zrejme aj skutočnosť, že nová šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová – nominantka krajnej pravice – nebude mať na starosti záležitosti EÚ.

Tie si vo svojej kompetencii ponechá Kurz. Ten už cez víkend oznámil, že stály veľvyslanec Rakúska pri EÚ bude dostávať inštrukcie aj v súvislosti s prípravou rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ z úradu kancelára, nie z rezortu diplomacie.

Kým Kurz vycestoval na svoju prvú zahraničnú návštevu do Bruselu, prvá zahraničná cesta novej šéfky rakúskej diplomacie bude podľa denníka Kurier viesť na Slovensko. Kneisslová by podľa zdrojov denníka mala ešte v januári vycestovať aj do Maďarska. V rozhovore pre ORF Kneisslová uviedla, že na prvú cestu sa chystá „do susednej stredoeurópskej krajiny“. „A nie je to Švajčiarsko,“ dodala s tým, že tá krajina je „na druhej strane“.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz (vpravo) a šéf krajnej pravice Heinz–Christian Strache na prvom zasadnutí vlády. Autor: Reuters, LEONHARD FOEGER

Kneisslová je síce nestraníčka, jej postoje k politikám EÚ sú však blízke krajnej pravici. Nová šéfka rakúskej diplomacie patrila ku kritikom migračnej politiky EÚ a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ostro sa vyjadrovala na adresu šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, dohodu EÚ s Tureckom na zabrzdenie masového príchodu utečencov označila za nezmysel. Médiá si tiež všimli jej sympatie k snahám o nezávislosť Katalánska.

Hoci Kneisslová je odborníčka na Blízky východ, kontakty s ňou nebude udržiavať Izrael. Ten cez izraelskú ambasádu vo Viedni oznámil, že dočasne nebude nadväzovať kontakty s rakúskymi ministrami, ktorých nominovala krajne pravicová FPÖ. Túto stranu kedysi zakladali bývalí nacisti a niektorí jej členovia sa netaja antisemitskými názormi, hoci strana sa navonok snaží od antisemitizmu dištancovať.

Izraelské úrady však s rakúskymi rezortmi, ktorých vedenie obsadili nominanti krajnej pravice, budú rokovať len na úrovni nižších úradníkov. V novej koaličnej vláde pritom krajná pravica obsadila aj silové rezorty obrany a vnútra.

Kurz v reakcii na oznámenie Izraela vyjadril nádej, že jeho obavy sa podarí čoskoro rozptýliť. FPÖ bola vo vláde s ľudovcami už v rokoch 2000 – 2005. Šéf krajnej pravice v tejto súvislosti upozornil, že reakcia Izraela bola vtedy tvrdšia: Izrael na protest odvolal svojho veľvyslanca vo Viedni a diplomatické vzťahy oboch krajín boli obmedzené.

Kurzova vláda však už v prvý deň úradovania vyvolala pobúrenie v susednom Taliansku. Vládny program koalície totiž na želanie FPÖ obsahuje zmienku o tom, že obyvatelia Južného Tirolska – autonómnej severotalianskej oblasti Alto Adige, ktorí hovoria po nemecky a ladinsky, budú môcť získať rakúske občianstvo. „Ľudia z Južného Tirolska budú môcť požiadať o rakúske občianstvo v roku 2018, najneskôr na začiatku roku 2019,“ vyhlásil v pondelok rakúsky poslanec Werner Neubauer (FPÖ). Sté výročie od konca prvej svetovej vojny, po ktorej Rakúsko prišlo o túto oblasť, by podľa neho bolo ideálnym dátumom na zavedenie tohto opatrenia.

Takéto vyhlásenie okamžite vyvolalo vlnu nevôle vládnych i opozičných politikov v Taliansku. „Nová rakúska vláda je výrazom ďalšieho úspechu nacionalistického frontu v Európe,“ uviedol na sociálnych sieťach štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Benedetto Della Vedova. Ten zároveň pripomenul, že na podobnom etnickom princípe začal udeľovať občianstvo aj maďarský premiér Viktor Orbán. Kriticky reagoval aj šéf Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Predseda socialistov v europarlamente Gianni Pittella zas vyjadril „hlboké znepokojenie nad vznikom pravicovej extrémistickej vlády v Rakúsku“.

Kurz v reakcii na pobúrenie v Taliansku v utorok prisľúbil, že plán na poskytnutie dvojakého občianstva bude úzko konzultovať s Rímom. „Je to niečo, čo, samozrejme, len plánujeme urobiť v úzkej spolupráci s Talianskom a vládou v Ríme,“ povedal Kurz na spoločnej tlačovej konferencii so Strachem po prvom zasadnutí vlády.